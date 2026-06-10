Konferencija: Na kampus TVZ-a na Borongaju stižu stručnjaci za učenje o modernoj poljoprivredi

Završna konferencija međunarodnog Erasmus+ projekta SEED2STEM – STEM Education and Innovation in Agriculture, održava se 11. lipnja 2026. godine na TVZ Kampusu Borongaj, Borongajska cesta 83E.

Najavljeno je 50 sudionika, bit će prisutni predstavnici svih pet partnerskih organizacija iz projektnih zemalja: Hrvatske (Udruga Pozitiva Samobor - nositelj međunarodnog projekta SEED2STEM: Planting the Future of Education, Tehničko veleučilište u Zagrebu), Rumunjske (ARYAS), Turske (Youth Eurasia) i Bugarske (Walktogether).

Foto: AI generated

Projekt SEED2STEM razvijen je sa ciljem povezivanja STEM obrazovanja, digitalnih tehnologija i održive poljoprivrede te osnaživanja mladih, posebno onih s manje mogućnosti, za aktivno uključivanje u zelenu i digitalnu tranziciju.

Na konferenciji se predstavljaju četiri konkretna rezultata integracije STEM-a u obrazovanje za poljoprivredu i prirodu:

· AGRO STEM kurikulum – edukativni program koji STEM čini dostupnim i uzbudljivim kroz storytelling i neformalne metode, funkcionira kao gotov paket aktivnosti za rad u grupi, ciljna grupa; mladi 15-25.g., nije potrebno posebno tehničko predznanje.

· AGRO STEM platforma – digitalni hub s resursima i tečajevima za rad s mladima i edukatore, besplatna web aplikacija bez instalacije ili preuzimanja, pristupa se putem preglednika s bilo kojeg uređaja. Namijenjena je osobama koje rade s mladima, edukatorima i organizacijama civilnog društva, ali mogu je koristiti i nastavnici, volonteri i sami mladi koji žele učiti samostalno.

Foto: TVZ

· IoT kurikulum – praktičan uvod u specifične digitalne tehnologije u kontekstu poljoprivrede. Mladi kroz kurikulum praktično rade s mikrokontrolerima i senzorima (temperatura, vlažnost tla i sl.) u scenarijima vezanim uz poljoprivredu.

· AGRO STEM igra – edukativna igra koja gamifikacijom uvodi mlade u svijet STEM-a i održive poljoprivrede. Namijenjena je osobama koje rade s mladima za korištenje u grupnom radu u neformalnom obrazovanju, ali je mogu koristiti i nastavnici koji želi uvesti game-based learning pristup u svoju nastavu.

Materijali su dostupni besplatno na platformi www.seed2stem.eu.