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RADIKALAN DIZAJN

Kontroverzni Jaguar Type 01 na struju izgleda kao nešto što bi vozio negativac iz stripova

Piše Ivan Hruškovec,
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Kontroverzni Jaguar Type 01 na struju izgleda kao nešto što bi vozio negativac iz stripova
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Foto: Jaguar
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Tvrtka je predstavila automobil na događaju u New Yorku, gotovo dvije godine nakon što je koncept Type 00 izazvao brojne rasprave o budućnosti marke. Jaguar je svoj novi smjer opisao krilaticom koja nalaže da se ne kopira ništa, a Type 01 to itekako potvrđuje

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Britanski proizvođač automobila Jaguar službeno je predstavio konačnu verziju svojeg novog električnog modela Type 01. Ovaj automobil označava prvi korak u radikalnom rebrandingu tvrtke, a svojim nevjerojatnim dizajnom i ogromnom snagom privukao je veliku pažnju javnosti.

Tvrtka je predstavila automobil na događaju u New Yorku, gotovo dvije godine nakon što je koncept Type 00 izazvao brojne rasprave o budućnosti marke. Jaguar je svoj novi smjer opisao krilaticom koja nalaže da se ne kopira ništa, a Type 01 to itekako potvrđuje. S izrazito dugim prednjim dijelom, spuštenim krovom i oštrim linijama, model podsjeća na vozilo kakvo bi vozio zlikovac iz stripova tridesetih godina prošlog stoljeća.

PREMIJERA Jaguar pokazao unutrašnjost novog Type 01: Zaslon mu više nije u prvom planu...
Jaguar pokazao unutrašnjost novog Type 01: Zaslon mu više nije u prvom planu...
Foto: Jaguar

Dug je više od pet metara, što ga čini znatno dužim od poznatih električnih limuzina poput Teslina Modela S. Najviše rasprava izazvao je potpuni izostanak stražnjeg stakla. Vozači će se morati u potpunosti osloniti na kameru kako bi vidjeli što se događa iza vozila.

Tisuću konja i brzo punjenje

Ispod tog kontroverznog vanjskog izgleda krije se najsnažniji cestovni automobil koji je Jaguar ikada proizveo. Type 01 pokreću tri elektromotora, jedan smješten sprijeda i dva straga, koji zajedno proizvode impresivnih 1016 konjskih snaga. To omogućuje ovoj teškoj zvijeri ubrzanje od nula do sto kilometara na sat u samo 3,1 sekundu.

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Sustav se oslanja na bateriju kapaciteta 120 kWh koja nudi domet od oko 640 kilometara. Vozači neće morati dugo čekati na punjačima jer arhitektura od 850 volti omogućuje punjenje od deset do 80 posto u samo 22 minute.

Foto: Jaguar

Preokret na tržištu luksuza

Unutrašnjost je dizajnirana u minimalističkom luksuznom stilu uz gotovo potpuni izostanak fizičkih tipki. Britanska tvrtka ubacila je niz vrhunskih dodataka poput sjedala s masažom, sustava za pročišćavanje zraka u kabini i biranja mirisa.

Ovakav luksuz dolazi uz visoku cijenu koja iznosi oko 130.500 američkih dolara. Jaguar planira pomaknuti marku u viši cjenovni razred kako bi konkurirao luksuznim imenima poput Bentleyja. Knjige narudžbi otvaraju se početkom iduće godine, a prvi kupci dobit će svoje primjerke u drugoj polovici te godine.

*uz korištenje AI-ja

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