Kraj upisivanju podataka! Sony patentirao sustav za plaćanje karticom preko kontrolera

Zaboravite na mukotrpno upisivanje brojeva kreditne kartice pomoću gljiva na kontroleru svaki put kada želite kupiti novu igru. Nova patentna prijava koju je podnio Sony sugerira da bi nadolazeća generacija PlayStationa mogla uvesti mogućnost beskontaktnog plaćanja izravno preko samog kontrolera, koristeći tehnologiju koju već svakodnevno upotrebljavamo na blagajnama trgovina.

Prema navodima u dokumentaciji podnesenoj američkom uredu za patente, japanska tvrtka razvija rješenje nazvano "prijenos informacija vođen kontrolerom videoigre". Ideja je prilično jednostavna. Kontroler bi služio kao pametni bridge između vašeg sredstva plaćanja i same konzole. Kada konzola zatraži potvrdu kupnje, umjesto otvaranja izbornika s podacima o plaćanju, igrač bi samo trebao prisloniti svoj pametni telefon ili kreditnu karticu blizu kontrolera. Kontroler tada bežično očitava podatke i šalje ih konzoli koja odobrava transakciju u svega nekoliko brzih sekundi.

Šira primjena i rješavanje problema

Ovakav pristup nije ograničen samo na kupnju igara ili dodataka unutar same igre. Patent navodi da se sustav može koristiti i za nevjerojatno brzu prijavu na račun kada dođete kod prijatelja. Dovoljno bi bilo prisloniti mobitel na njegov kontroler, a konzola bi apsolutno odmah preuzela vaše postavke i napredak. Sony u samom patentu ističe da trenutni načini unosa brojnih podataka, poput tipkanja po ekranu ili skeniranja različitih kodova, jako često usporavaju sustav i uzrokuju neželjene greške. Oslanjanje na NFC tehnologiju značajno bi smanjilo te tehničke probleme i znatno ubrzalo proces. Svako olakšavanje postupka plaćanja izravno povećava prodaju, jer igrači često odustaju od kupnje upravo zbog kompliciranog unosa podataka za vrijeme igranja, tvrde financijski stručnjaci tvrtke.

Sigurnosni izazovi

Uvođenje ovakve moderne tehnologije nosi i određene sigurnosne rizike koje će slavni proizvođač morati riješiti prije službenog izlaska. Ako je dovoljno samo prisloniti telefon uz kontroler, netko bi itekako lako mogao zloupotrijebiti tuđi uređaj za potpuno neovlaštenu kupnju ili tajni pristup računu. Slične probleme druge moćne tvrtke svakodnevno rješavaju uvođenjem brzog koda na samom pametnom telefonu koji pametno služi kao obavezna dodatna provjera prije nego što se osjetljivi financijski podaci pošalju dalje bežičnim putem.

Iako prijava ovog patenta ne znači automatski da ćemo ovu značajku sigurno ikada vidjeti na uređajima ove generacije, brojni tehnološki analitičari čvrsto vjeruju da se upravo sada postavljaju vrlo jasni i stabilni temelji za potpuno novu i napredniju konzolu. S obzirom na raširene glasine o nadolazećem potpuno digitalnom izdanju idućeg vrhunskog uređaja na svjetskom tržištu, ovakvo iznimno korisno i izrazito praktično poboljšanje doista itekako ima savršenog i potpunog smisla za cjelokupnu industriju.