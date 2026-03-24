Krenuo AI4Health: 24 tima rade AI alat koji će dijabetičarima pomoći pridržavati se terapije

Na početku ovogodišnjeg AI4Health.Cro natjecanja u ZICER-u predstavljena su 24 tima koja su u konkurenciji od čak 150 prijavljenih natjecatelja u 44 tima izborila svoje mjesto u natjecanju. Ovo je najveći interes dosad i jasna potvrda da je domaća healthtech zajednica prepoznala važnost razvoja primjenjivih rješenja za zdravstvo. Odabrani timovi sada nastavljaju razvijati AI rješenja za bolju kontrolu terapije kod osoba s dijabetesom tipa 2.

Natjecanje provodi AI4Health.Cro- Europski digitalni inovacijski centar za primjenu umjetne inteligencije u zdravstvu i medicini, odnosno konzorcij 16 javnih i privatnih partnera pod koordinacijom Instituta Ruđer Bošković, dok organizaciju inovacijskog natjecanja vodi Zagrebački inovacijski centar (ZICER). Ovogodišnje izdanje natjecanja održava se u partnerstvu s AstraZenecom, kao premium partnerom, te Novo Nordisk Hrvatska, kao standard partnerom, a timovi se natječu za ukupan nagradni fond od 15.000 eura. Rok za predaju rješenja je 7. svibnja, a proglašenje pobjednika održat će se 19. svibnja 2026.

Natjecanje usmjereno na stvaran zdravstveni izazov

Broj oboljelih od dijabetesa tipa 2 raste, a terapije se redovito pridržava tek oko polovice pacijenata, što povećava rizik od komplikacija i dodatno opterećuje zdravstveni sustav. Zato je cilj AI4Health.Cro natjecanja potaknuti razvoj AI rješenja za jedan od važnih izazova u skrbi za osobe s dijabetesom tipa 2 – pravodobno prepoznavanje pacijenata koji počinju preskakati ili prekidati terapiju lijekovima.

Natjecatelji će pritom raditi na dva povezana zadatka. Prvi je razvoj modela koji procjenjuje vjerojatnost nepridržavanja terapije, a drugi osmišljavanje klinički primjenjive intervencije i prototipa aplikacije za liječnike obiteljske medicine. Uz tehničku kvalitetu, ocjenjivat će se i koliko je rješenje korisno u praksi, koliko je jasno objašnjeno te ima li potencijal za širu primjenu u zdravstvenom sustavu. Za oba zadatka ukupno je moguće osvojiti 100 bodova, pri čemu veći dio otpada na praktičnu primjenu i prototip rješenja.

“Posebno nas veseli što u novu fazu ulaze timovi koji ne razmišljaju samo o tehnologiji, nego i o tome kako njihovo rješenje može pomoći liječniku i pacijentu u svakodnevnoj praksi. To je i cilj ovog natjecanja, da dobre ideje dobiju priliku razviti se u alate koji mogu imati stvaran učinak.” – istaknula je dr. sc. Anja Barešić, koordinatorica projekta AI4Health.Cro te voditeljica Laboratorija za računalnu biologiju i translacijsku medicinu na Institutu Ruđer Bošković.

Rad na stvarnim, anonimiziranim podacima

Dodatnu vrijednost natjecanju daje i rad na stvarnim, ali anonimiziranim zdravstvenim podacima, u kontroliranim uvjetima i uz visoke standarde zaštite podataka. Organizatori navode da se aktivnosti provode uz podršku projekta Centra za zdravstvene podatke - CHDC, koji vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, kako bi se demonstrirale najbolje prakse odgovorne upotrebe zdravstvenih podataka za unapređenje zdravstvenog sustava.

„Za Hrvatski zavod za javno zdravstvo posebno je važno da se ovakvi izazovi rješavaju na temelju stvarnih potreba sustava i uz odgovorno korištenje podataka. Ovo natjecanje pokazuje koliko je važno povezati zdravstveni sektor, podatke, kliničko iskustvo i nove tehnološke pristupe. Veseli nas velik interes sudionika jer on potvrđuje da postoji snažna zajednica spremna razvijati rješenja koja mogu pridonijeti kvalitetnijoj i dostupnijoj skrbi za osobe s dijabetesom.” – istaknuo je Pero Ivanko, koordinator projekta CHDC te voditelj Odjela za podatkovnu znanost i analitiku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo:

„Svaka kvalitetna inovacija ima potencijal pridonijeti boljoj zdravstvenoj skrbi, a ovogodišnji rekordan odaziv još je jednom pokazao koliko znanja, energije i kreativnosti postoji u zajednici koja povezuje zdravstvo, tehnologiju i poduzetništvo. Zahvaljujemo svim timovima koji su se prijavili na natjecanje, kao i partnerima, akademskim ustanovama i organizacijama koje su pridonijele njegovoj vidljivosti i provedbi. Posebnu zahvalu upućujemo i timovima koji ovaj put ne nastavljaju dalje, uz poruku da su i njihov interes, rad i ideje važan dio startup i healthtech zajednice koja se kroz ovo natjecanje okuplja i jača.“ – zaključio je Frane Šesnić, direktor ZICER-a.

U sljedećoj fazi natjecanja 24 odabrana tima razvijat će svoja rješenja sve do završne prezentacije u svibnju, kada će biti poznati i ovogodišnji pobjednici.

Timovi koji nastavljaju natjecanje

Ovo su timovi koji nastavljaju natjecanje (abecednim redom): 404 Doctor Not Found, Aspartamci, AsTek, Di je betes?, Dilligent Diplomats, Docimeri.AI, Ekipa cukar, Fikusi, GlucoMind, Insulogic, Inzulinacija, Lipički slatkiši, LsquaredFLows, MediMind, NFL, Proactive IT Solutions, Punjene paprike, SAMO4DM2, Slatki planinari, Syv og Tyve, Tim #1, unRIIL, V i QAI-CBT

