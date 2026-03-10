Kriza trese Volkswagen: Prihodi upola manji u 2025., najavili su gašenje 50.000 radnih mjesta!

Njemačka automobilska grupa Volkswagen izvijestila je u utorak o gotovo upola manjoj dobiti u 2025. godini, uz troškove restrukturiranja u Porscheu i podignute američke carine.

Prihod grupe pao je lani za 0,8 posto, na oko 322 milijarde eura.

Neto dobit nakon oporezivanja smanjena je za otprilike 44 posto, na 6,9 milijardi eura.

U trećem tromjesečju grupa je bila poslovala s neto gubitkom od 1,07 milijardi eura. Uteg poslovanju bili su troškovi u iznosu od 7,5 milijardi eura, pri čemu je više od polovine, čak 4,7 milijardi eura zabilježeno u Porscheu, odražavajući promjenu poslovne strategije i produljeno razdoblje proizvodnje automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem.

Preostale tri milijarde eura troškova donijele su američke carine, naveli su.

Godinu 2025. "oblikovale su geopolitičke napetosti, carine i intenzivna konkurencija", zaključio je financijski direktor Arno Antlitz.

Grupa je u 2025. godini isporučila 8,98 milijuna vozila svih marki diljem svijeta, otprilike kao i u 2024. Isporuke u Europi blago su porasle, ali povećanje nije bilo dovoljno da nadoknadi pad u Kini i u Sjevernoj Americi.

Porsche je u 2025. zabilježio samo 90 milijuna eura operativne dobiti od automobilskog poslovanja. U 2024. godini bila je iznosila 5,3 milijarde eura.

Temeljni brend VW blago je pak poboljšao operativnu dobit, s 2,59 milijardi na 2,61 milijardu eura. Brend Audi zabilježio je pak pad s 3,9 na nešto manje od 3,4 milijarde eura.

U 2026. grupa planira povećati prihod do tri posto.

Uprava je ponovo istaknula da bi do kraja desetljeća broj radnih mjesta u matičnoj Njemačkoj trebao biti smanjen za oko 50.000. Oko 35.000 radnih mjesta bit će ugašeno u glavnom brendu VW, dodatnih 7.500 u Audiju i 3.900 u Porscheu.