Obavijesti

Tech

Komentari 2
VELIKI GUBICI

Kriza trese Volkswagen: Prihodi upola manji u 2025., najavili su gašenje 50.000 radnih mjesta!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Kriza trese Volkswagen: Prihodi upola manji u 2025., najavili su gašenje 50.000 radnih mjesta!
Foto: Sebastian Kahnert/DPA

Grupa je u 2025. godini isporučila 8,98 milijuna vozila svih marki diljem svijeta, otprilike kao i u 2024. Isporuke u Europi blago su porasle, ali povećanje nije bilo dovoljno da nadoknadi pad u Kini i u Sjevernoj Americi.

Admiral

Njemačka automobilska grupa Volkswagen izvijestila je u utorak o gotovo upola manjoj dobiti u 2025. godini, uz troškove restrukturiranja u Porscheu i podignute američke carine.

Prihod grupe pao je lani za 0,8 posto, na oko 322 milijarde eura.

Neto dobit nakon oporezivanja smanjena je za otprilike 44 posto, na 6,9 milijardi eura.

U trećem tromjesečju grupa je bila poslovala s neto gubitkom od 1,07 milijardi eura. Uteg poslovanju bili su troškovi u iznosu od 7,5 milijardi eura, pri čemu je više od polovine, čak 4,7 milijardi eura zabilježeno u Porscheu, odražavajući promjenu poslovne strategije i produljeno razdoblje proizvodnje automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem.

NAJNAPREDNIJA BATERIJA NA TRŽIŠTU BYD rješava posljednje prepreke prema elektrifikaciji: Stiže najbrže punjenje EV do sad
BYD rješava posljednje prepreke prema elektrifikaciji: Stiže najbrže punjenje EV do sad

Preostale tri milijarde eura troškova donijele su američke carine, naveli su.

Godinu 2025. "oblikovale su geopolitičke napetosti, carine i intenzivna konkurencija", zaključio je financijski direktor Arno Antlitz.

Grupa je u 2025. godini isporučila 8,98 milijuna vozila svih marki diljem svijeta, otprilike kao i u 2024. Isporuke u Europi blago su porasle, ali povećanje nije bilo dovoljno da nadoknadi pad u Kini i u Sjevernoj Americi.

Porsche je u 2025. zabilježio samo 90 milijuna eura operativne dobiti od automobilskog poslovanja. U 2024. godini bila je iznosila 5,3 milijarde eura.

Temeljni brend VW blago je pak poboljšao operativnu dobit, s 2,59 milijardi na 2,61 milijardu eura. Brend Audi zabilježio je pak pad s 3,9 na nešto manje od 3,4 milijarde eura.

IZABRALE ŽENE FOTO Ovo je ženski auto godine
FOTO Ovo je ženski auto godine

U 2026. grupa planira povećati prihod do tri posto. 

Uprava je ponovo istaknula da bi do kraja desetljeća broj radnih mjesta u matičnoj Njemačkoj trebao biti smanjen za oko 50.000. Oko 35.000 radnih mjesta bit će ugašeno u glavnom brendu VW, dodatnih 7.500 u Audiju i 3.900 u Porscheu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Znanstvenici prvi put snimili sablasno svjetlo koje drveće emitira tijekom oluje
SENZACIONALNO

Znanstvenici prvi put snimili sablasno svjetlo koje drveće emitira tijekom oluje

Prvi put snimljeni bljeskovi UV svjetla tijekom oluja otvaraju novo poglavlje u razumijevanju šuma i atmosfere
DARPA razvija novu misterioznu letjelicu, neće trebati pistu, a letjet će brzo kao zrakoplov
Projekt x-76

DARPA razvija novu misterioznu letjelicu, neće trebati pistu, a letjet će brzo kao zrakoplov

Eksperimentalni X-76, u teoriji bi trebao spojiti sve želje specijalnih snaga, a to je krstarenje brzinom višom od 740 km/h mogućnost lebdenja u zahtjevnim i nepripremljenim uvjetima i polijetanje s neuređenih površina
UBOJICA ŠKODE OCTAVIJE Evo kako izgleda novi Dacijin hit!
NOVO LICE NA TRŽIŠTU

UBOJICA ŠKODE OCTAVIJE Evo kako izgleda novi Dacijin hit!

Dacia je na strateškom događaju futuREady pokazala novi Striker i jasno poručila da ide u višu kompaktnu klasu. Striker je zamišljen kao povišeni karavan, nešto između karavana i hatchbacka, ali sa stavom SUV-a. Dug je 4,62 metra, ide iznad Joggera i u ponudi će stajati uz novi Bigster. Dacia za sada ne otkriva unutrašnjost ni snage, a potpuno predstavljanje najavljuju za lipanj.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026