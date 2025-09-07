'Krvavi Mjesec' kakav se rijetko viđa: Hrvatsku u nedjelju čeka potpuna pomrčina, evo detalja

Početkom rujna 2025. godine, nebo će nam prirediti jedan od najimpresivnijih astronomskih događaja desetljeća. U nedjelju, 7. rujna, doći će do potpune pomrčine Mjeseca, fenomen popularno nazvan "krvavi Mjesec". Ovaj nebeski spektakl bit će vidljiv i iz Hrvatske, pružajući jedinstvenu priliku zaljubljenicima u astronomiju i svima ostalima da svjedoče rijetkoj kozmičkoj igri svjetla i sjene.

Događaj je poseban ne samo zbog svoje ljepote, već i zato što će Mjesec u tom trenutku biti blizu svoje najbliže točke Zemlji, čineći ga "Supermjesecom", a poklopit će se i s rujanskim punim Mjesecom, poznatim kao "Žetveni Mjesec".

Foto: Amir Cohen

Ova pomrčina bit će druga i posljednja potpuna pomrčina Mjeseca u 2025. godini, a faza totaliteta, u kojoj će Mjesec biti potpuno u Zemljinoj sjeni, trajat će impresivnih 82 minute, čineći je jednom od duljih u posljednje vrijeme.

Što je potpuna pomrčina i zašto Mjesec postaje crven?

Pomrčina Mjeseca događa se kada se Sunce, Zemlja i Mjesec savršeno poravnaju, s našim planetom točno između njih dvoje. Zemlja tada svojom sjenom prekriva Mjesečevu površinu. Ta sjena sastoji se od dva dijela: polusjene (penumbre), koja je vanjski, bljeđi dio, i sjene (umbre), tamnog unutarnjeg dijela.

Kada Mjesec u potpunosti uđe u Zemljinu umbru, nastupa totalitet. Iako bi se očekivalo da će Mjesec postati potpuno nevidljiv, on poprima zapanjujuću crvenkasto-narančastu boju. Ovaj fenomen, zbog kojeg pomrčina nosi naziv "krvavi Mjesec", posljedica je loma Sunčeve svjetlosti u Zemljinoj atmosferi. Dok većina plave svjetlosti biva raspršena, crveni i narančasti dio spektra prolazi kroz atmosferu i lomi se prema Mjesecu. U suštini, tijekom potpune pomrčine, na Mjesečevu površinu projicira se svjetlost svih izlazaka i zalazaka Sunca koji se u tom trenutku događaju na Zemlji.

Foto: EDDIE KEOGH

- Ljepota pomrčine Mjeseca je u tome što je postupna. Za razliku od pomrčina Sunca koje se događaju vrlo brzo, pomrčina Mjeseca pruža mnogo opuštenije okruženje za promatranje - objasnio je Noah Petro, znanstvenik iz NASA-inog Goddard Space Flight Centra.

Pomrčina će biti vidljiva diljem Europe, Afrike, Azije i Australije. Ameriku će, ovaj put, preskočiti. Za promatrače u Hrvatskoj, ovaj događaj imat će jednu specifičnost: Mjesec će izaći na istočnom horizontu već djelomično pomračen. To znači da nećemo vidjeti sam početak, ali ćemo moći pratiti ključne faze, uključujući ulazak u totalitet, maksimum pomrčine i postupni izlazak iz sjene.

Kada gledati pomrčinu Mjeseca?

* (po lokalnom, ljetnom vremenu - CEST)

17:28 - Početak pomrčine (Mjesec ulazi u Zemljinu polusjenu, još ispod horizonta).

18:27 - Početak djelomične pomrčine (Mjesec ulazi u Zemljinu sjenu, umbru, još ispod horizonta).

~19:15-19:25 - Izlazak Mjeseca u Hrvatskoj. Mjesec će se pojaviti na istočnom nebu već vidljivo "zagrižen" Zemljinom sjenom. Točno vrijeme ovisi o lokaciji (u Osijeku oko 19:08, u Zagrebu oko 19:19, a u Rijeci oko 19:25).

19:30 - Početak potpune pomrčine (totalitet). Mjesec u potpunosti ulazi u Zemljinu sjenu i počinje poprimati crvenu boju.

20:11 - Maksimum pomrčine. Mjesec je najbliže središtu Zemljine sjene i najtamniji, s najintenzivnijom crvenom bojom.

20:52 - Kraj potpune pomrčine. Mjesec počinje izlaziti iz umbre, a na njegovom lijevom rubu pojavljuje se svijetli odsječak.

21:57 - Kraj djelomične pomrčine. Mjesec u potpunosti izlazi iz Zemljine sjene i ponovno sjaji kao puni Mjesec, iako još u blagoj polusjeni.

22:55 - Kraj pomrčine. Mjesec napušta i polusjenu, čime se cijeli događaj završava.

Kako biste maksimalno uživali u ovom nebeskom plesu, ključno je pronaći lokaciju s čistim i neometanim pogledom prema istoku. Idealna mjesta su ona izvan gradova, daleko od svjetlosnog zagađenja, poput planinskih vrhova, proplanaka ili obale. Pomrčina je savršeno sigurna za gledanje golim okom, a iako za promatranje nije potrebna nikakva posebna oprema, dalekozor ili manji teleskop mogu značajno obogatiti iskustvo, otkrivajući detalje na Mjesečevoj površini i dubinu crvene boje.

Foto: Alkis Konstantinidis/REUTERS

Za sve one koji žele promatrati pomrčinu uz stručno vodstvo i kroz profesionalne teleskope, brojne zvjezdarnice diljem Hrvatske organizirat će javna promatranja. Zvjezdarnica Zagreb u Opatičkoj ulici najavila je poseban program koji će započeti u 18:30 sati. Organizirana promatranja očekuju se i u Zvjezdarnici Mosor pokraj Splita, kao i u sklopu astronomskih društava u Zadru, Rijeci i na Korčuli.