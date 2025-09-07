Obavijesti

Tech

Komentari 0
SPEKTAKL NA NEBU

'Krvavi Mjesec' kakav se rijetko viđa: Hrvatsku u nedjelju čeka potpuna pomrčina, evo detalja

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 3 min
'Krvavi Mjesec' kakav se rijetko viđa: Hrvatsku u nedjelju čeka potpuna pomrčina, evo detalja
4
Foto: EDDIE KEOGH

Ova pomrčina bit će druga i posljednja potpuna pomrčina Mjeseca u 2025. godini, a faza totaliteta, u kojoj će Mjesec biti potpuno u Zemljinoj sjeni, trajat će impresivnih 82 minute

Početkom rujna 2025. godine, nebo će nam prirediti jedan od najimpresivnijih astronomskih događaja desetljeća. U nedjelju, 7. rujna, doći će do potpune pomrčine Mjeseca, fenomen popularno nazvan "krvavi Mjesec". Ovaj nebeski spektakl bit će vidljiv i iz Hrvatske, pružajući jedinstvenu priliku zaljubljenicima u astronomiju i svima ostalima da svjedoče rijetkoj kozmičkoj igri svjetla i sjene.

Događaj je poseban ne samo zbog svoje ljepote, već i zato što će Mjesec u tom trenutku biti blizu svoje najbliže točke Zemlji, čineći ga "Supermjesecom", a poklopit će se i s rujanskim punim Mjesecom, poznatim kao "Žetveni Mjesec".

A full moon, known as the Strawberry Moon, rises over Gaza
Foto: Amir Cohen

Ova pomrčina bit će druga i posljednja potpuna pomrčina Mjeseca u 2025. godini, a faza totaliteta, u kojoj će Mjesec biti potpuno u Zemljinoj sjeni, trajat će impresivnih 82 minute, čineći je jednom od duljih u posljednje vrijeme.

Što je potpuna pomrčina i zašto Mjesec postaje crven?

Pomrčina Mjeseca događa se kada se Sunce, Zemlja i Mjesec savršeno poravnaju, s našim planetom točno između njih dvoje. Zemlja tada svojom sjenom prekriva Mjesečevu površinu. Ta sjena sastoji se od dva dijela: polusjene (penumbre), koja je vanjski, bljeđi dio, i sjene (umbre), tamnog unutarnjeg dijela.

SAMO DA KIŠA NE POKVARI Spektakl na nebu: Djelomična pomrčina Sunca u subotu će se vidjeti iz većeg dijela Hrvatske
Spektakl na nebu: Djelomična pomrčina Sunca u subotu će se vidjeti iz većeg dijela Hrvatske

Kada Mjesec u potpunosti uđe u Zemljinu umbru, nastupa totalitet. Iako bi se očekivalo da će Mjesec postati potpuno nevidljiv, on poprima zapanjujuću crvenkasto-narančastu boju. Ovaj fenomen, zbog kojeg pomrčina nosi naziv "krvavi Mjesec", posljedica je loma Sunčeve svjetlosti u Zemljinoj atmosferi. Dok većina plave svjetlosti biva raspršena, crveni i narančasti dio spektra prolazi kroz atmosferu i lomi se prema Mjesecu. U suštini, tijekom potpune pomrčine, na Mjesečevu površinu projicira se svjetlost svih izlazaka i zalazaka Sunca koji se u tom trenutku događaju na Zemlji.

A full moon rises behind blocks of flats in north London,
Foto: EDDIE KEOGH

- Ljepota pomrčine Mjeseca je u tome što je postupna. Za razliku od pomrčina Sunca koje se događaju vrlo brzo, pomrčina Mjeseca pruža mnogo opuštenije okruženje za promatranje - objasnio je Noah Petro, znanstvenik iz NASA-inog Goddard Space Flight Centra.

Pomrčina će biti vidljiva diljem Europe, Afrike, Azije i Australije. Ameriku će, ovaj put, preskočiti. Za promatrače u Hrvatskoj, ovaj događaj imat će jednu specifičnost: Mjesec će izaći na istočnom horizontu već djelomično pomračen. To znači da nećemo vidjeti sam početak, ali ćemo moći pratiti ključne faze, uključujući ulazak u totalitet, maksimum pomrčine i postupni izlazak iz sjene.

Kada gledati pomrčinu Mjeseca?

* (po lokalnom, ljetnom vremenu - CEST)

  • 17:28  - Početak pomrčine (Mjesec ulazi u Zemljinu polusjenu, još ispod horizonta).
  • 18:27 - Početak djelomične pomrčine (Mjesec ulazi u Zemljinu sjenu, umbru, još ispod horizonta).
  • ~19:15-19:25 - Izlazak Mjeseca u Hrvatskoj. Mjesec će se pojaviti na istočnom nebu već vidljivo "zagrižen" Zemljinom sjenom. Točno vrijeme ovisi o lokaciji (u Osijeku oko 19:08, u Zagrebu oko 19:19, a u Rijeci oko 19:25).
  • 19:30 - Početak potpune pomrčine (totalitet). Mjesec u potpunosti ulazi u Zemljinu sjenu i počinje poprimati crvenu boju.
  • 20:11 - Maksimum pomrčine. Mjesec je najbliže središtu Zemljine sjene i najtamniji, s najintenzivnijom crvenom bojom.
  • 20:52 - Kraj potpune pomrčine. Mjesec počinje izlaziti iz umbre, a na njegovom lijevom rubu pojavljuje se svijetli odsječak.
  • 21:57 - Kraj djelomične pomrčine. Mjesec u potpunosti izlazi iz Zemljine sjene i ponovno sjaji kao puni Mjesec, iako još u blagoj polusjeni.
  • 22:55 - Kraj pomrčine. Mjesec napušta i polusjenu, čime se cijeli događaj završava.

Kako biste maksimalno uživali u ovom nebeskom plesu, ključno je pronaći lokaciju s čistim i neometanim pogledom prema istoku. Idealna mjesta su ona izvan gradova, daleko od svjetlosnog zagađenja, poput planinskih vrhova, proplanaka ili obale. Pomrčina je savršeno sigurna za gledanje golim okom, a iako za promatranje nije potrebna nikakva posebna oprema, dalekozor ili manji teleskop mogu značajno obogatiti iskustvo, otkrivajući detalje na Mjesečevoj površini i dubinu crvene boje.

Full moon rises behind the Temple of Poseidon in Cape Sounion
Foto: Alkis Konstantinidis/REUTERS

Za sve one koji žele promatrati pomrčinu uz stručno vodstvo i kroz profesionalne teleskope, brojne zvjezdarnice diljem Hrvatske organizirat će javna promatranja. Zvjezdarnica Zagreb u Opatičkoj ulici najavila je poseban program koji će započeti u 18:30 sati. Organizirana promatranja očekuju se i u Zvjezdarnici Mosor pokraj Splita, kao i u sklopu astronomskih društava u Zadru, Rijeci i na Korčuli. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Studija: Automobilske baterije imaju veliki potencijal za napajanje domova preko noći
DVOSTRUKA KORIST

Studija: Automobilske baterije imaju veliki potencijal za napajanje domova preko noći

Ako bi 60 posto kapaciteta baterija bilo fleksibilno dostupno noću, imali bismo gotovo 8000 megavat-sati energije koja bi se mogla koristiti u kratkom roku i na decentraliziran način, rekao je direktor Eona
Sljedeća viralna kriptovaluta PepeNode – virtualni rudar koji zarađuje meme kriptovalute
$PEPENODE

Sljedeća viralna kriptovaluta PepeNode – virtualni rudar koji zarađuje meme kriptovalute

Zamislite da postoji kriptovaluta koja vam omogućuje rudarenje meme kriptovaluta. Pa, sada postoji – prva i jedina mine-to-earn meme kriptovaluta, PepeNode (PEPENODE), koja je u nekoliko dana prikupila 524.000$
Leteći dinosauri u Bavarskoj možda su doživjeli kraj u oluji
BEBE PTERODAKTILA

Leteći dinosauri u Bavarskoj možda su doživjeli kraj u oluji

Dva mala dinosaura iz južne Njemačke možda su doživjela dramatičan kraj prije otprilike 150 milijuna godina, prema najnovijem istraživanju koje bi moglo promijeniti teorije o tome kakvi su dinosauri dominirali u regiji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025