Rasprava na Redditu o roditelju koji se hvali sinom vozačem podijelila mišljenja: neki ga ismijavaju, drugi razumiju seoske muke. Je li vožnja nužnost ili LinkedIn hvalisanje?
Kupili 16-godišnjem sinu auto za školu, društvene mreže gore
Je li objava ponosnog roditelja na LinkedInu 'krindž' hvalisanje ili prikaz surove realnosti života na hrvatskom selu? Rasprava je podijelila Reddit.
Objava jednog roditelja na LinkedInu, u kojoj se pohvalio kako njegov maloljetni sin samostalno vozi automobil do škole, izazvala je burnu raspravu na hrvatskom Redditu. Dok autor objave to vidi kao "lekciju o odgovornosti" i praktično rješenje, zajednica na subredditu r/LinkedInLudjaci podijelila se između osuda o neukusnom hvalisanju i razumijevanja za logističke muke seoskog života.
Originalna objava, podijeljena na subredditu koji je posvećen ismijavanju pretjeranog sadržaja s poslovne mreže LinkedIn, opisuje odluku obitelji da sinu nabavi takozvani "Microcar". Roditelj objašnjava kako to nije stvar prestiža, već nužnosti, jer je javni prijevoz ukinut, a stalno razvažanje djeteta na školske i izvanškolske aktivnosti troši previše energije. Sin, kojeg opisuje kao odgovornog, sada se sam vozi šest kilometara do škole i na druge aktivnosti, što roditelj vidi kao ogromno olakšanje za obitelj i važnu lekciju o samostalnosti za njega.
Podijeljene reakcije na Redditu: Od ruganja do podrške
Reakcija na Redditu bila je brza i šarolika. Na vrh su ubrzo isplivali sarkastični komentari koji su ismijavali ton objave.
- Pa kaj, meni se sin rodio neki dan, evo u ponedjeljeljak ide helikopterom na igralište - napisao je jedan korisnik, prikupivši najviše pozitivnih glasova.
Ipak, rasprava se ubrzo produbila, otkrivajući oštru podjelu između onih koji žive u gradovima i onih iz ruralnih krajeva. Dok su jedni potez roditelja odmah osudili kao neodgovoran ili čisto hvalisanje, mnogi drugi su stali u obranu, tvrdeći da kontekst života na selu mijenja sve.
Značajan dio rasprave usmjerio se na zakonitost i praktičnost odluke. Više korisnika istaknulo je da maloljetnici legalno smiju upravljati takvim vozilima.
- Zakaj je to ludost? Ima vozačku - sa 15 godina može položiti za AM kategoriju mopedi i laki četverocikli. Ovi mikroauti spadaju u tu kategoriju - pojasnio je jedan komentator.
Taj argument potkrijepljen je emotivnim svjedočanstvima korisnika koji su odrasli u selima s lošom prometnom povezanošću. Opisivali su muke ovisnosti o rijetkim autobusnim linijama, koje često prestaju voziti rano navečer, čineći izvanškolske aktivnosti ili druženja gotovo nemogućima bez stalne roditeljske logistike.
- Tko nije prošao ovakve stvari, ne zna koje su to muke - sažeo je jedan korisnik, čiji je komentar o odrastanju 15 kilometara od grada, s posljednjim autobusom u 20 sati, naišao na široko odobravanje. Za njih, mikroautomobil nije luksuz, već alat koji pruža slobodu i samostalnost u krajevima zaboravljenim od javnog prijevoza.
Nije problem vožnja, problem je LinkedIn
S druge strane, mnogi kritičari istaknuli su da njihov problem nije u tome što dječak vozi, već u potrebi roditelja da to podijeli na poslovnoj platformi poput LinkedIna. Objava je protumačena kao klasičan primjer "sharentinga" – prakse u kojoj roditelji koriste živote svoje djece za izgradnju vlastitog brenda na društvenim mrežama. Mnogi su objavu, uokvirenu kao "poslovnu lekciju", doživjeli kao pretencioznu i kao pokušaj traženja validacije u skladu s "hustle" kulturom koju subreddit r/LinkedInLudjaci redovito ismijava.
- Ma sve ok. Ali kenjati o tome online, čemu? Samo traženje validacije - glasio je jedan od komentara koji sažima ovaj stav.
Popularnost lakih četverocikala, poput Citroëna Amija, raste diljem Europe, pa tako i u Hrvatskoj. Ta vozila nude rješenje za mobilnost mladih, ali istovremeno otvaraju rasprave o njihovoj sigurnosti i zrelosti šesnaestogodišnjaka za sudjelovanje u prometu. Rasprava na Redditu tako je i odraz stvarne društvene dileme: gdje je granica između poticanja samostalnosti i preranog izlaganja riziku?
U konačnici, viralna objava i reakcije na nju savršeno oslikavaju sraz dvaju svjetova: performativne kulture društvenih mreža gdje svaki životni događaj postaje sadržaj, i surove realnosti života u dijelovima Hrvatske gdje mali automobil za tinejdžera nije statusni simbol, već jednostavno jedini način da stigne do škole.
