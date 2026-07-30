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Kupujete rabljeni auto? Ako ima ovo, odmah ga preskočite

Piše Autostart,
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Kupujete rabljeni auto? Ako ima ovo, odmah ga preskočite
Foto: Canva
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Zračni ovjes je san na testnoj vožnji, ali na starijem rabljenom autu može postati skupa noćna mora - kvarovi i dijelovi koštaju kao da je auto nov

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Zračni ovjes jedna je od onih stavki opreme zbog kojih se automobil na probnoj vožnji može učiniti dvije klase skupljim. Neravnine gotovo nestaju, karoserija ostaje mirna, visina se automatski prilagođava opterećenju, a veliki SUV može se spustiti na autocesti ili podignuti izvan asfalta. No na automobilu starom deset godina ta udobnost može postati ozbiljna financijska zamka. Posebno kada je vozilo zbog snažnog pada vrijednosti pojeftinilo na 10.000 ili 15.000 eura, a dijelovi ovjesa i dalje stoje sukladno vrijednosti novog automobila od gotovo 100.000 eura. Zračni ovjes može donijeti veliku prednost u udobnosti i prilagodljivosti, ali složenost takvog sustava ostaje njegova neizbježna negativna strana.

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