Kurzarbeit i nestašica čipova. Njemačka u krizi. Od sljedećeg tjedna nema proizvodnje Golfa

Auto-koncern Volkswagen vjerojatno će sljedeći tjedan zaustaviti proizvodnju u važnim tvornicama. Prema trenutačnom planiranju, u srijedu će biti obustavljena proizvodnja Golfa u Wolfsburgu, doznaje BILD od tri osobe upoznate s planiranjima. Slijedi obustava proizvodnje drugih modela poput Tiguana. Postupno će se obustaviti rad u drugim tvornicama.

BILD je jučer izvijestio o prijetećoj obustavi proizvodnje – tada je koncern još uvijek naglašavao da proizvodnja nastavlja. Također je ujutro u srijedu u internoj poruci zaposlenicima stajalo da proizvodnja, unatoč manjak čipova, „još uvijek nije pogođena“, ali je upozoreno: „S obzirom na dinamičnu situaciju, mogući su kratkoročni utjecaji na proizvodnju“.

Čipovi iz Kine

U Wolfsburgu se osim Golfa iTiguana proizvode i Touran i Tayron.

Razlog obustave proizvodnje je obustava isporuke Nexperia čipova. Proizvođač poluvodiča sa sjedištem u Nijmegenu nalazi se u središtu spora između Kine i SAD-a. Pod pritiskom američke vlade, nizozemska vlada preuzela je kontrolu nad Nexperijom; kao odgovor na to, Peking je zabranio izvoz Nexperia čipova iz Kine.

Foto: Volkswagen

Nexperia proizvodi i u Europi, no većina čipova dolazi iz Kine. Trenutačno VW očigledno nema alternativu. Čipovi drugih proizvođača trebali bi se tek testirati i certificirati, navode izvori iz koncerna.

Krizu čipova mogla bi osjetiti cijela automobilska industrija i drugi industrijski sektori. Glasnogovornici BMW-a, Mercedesa i Daimlera naglasili su da analiziraju situaciju. Trenutačno je proizvodnja još uvijek u tijeku, no menadžment Volkswagena priprema plan prema kojem će se u kojem trenutku smanjivati proizvodnja u određenim tvornicama.

- Odlučujući faktor bit će profit koji se ostvaruje s određenim modelom - rekao je izvor iz koncerna. Isprva će to pogoditi tvornice matičnog brenda VW, a kasnije i proizvodnju vozila Audi, Seat/Cupra i drugih marki. Kako zalihe poluvodiča brzo opadaju, uskoro će biti pogođene i druge tvornice. Ako se situacija ne poboljša, prema planovima, privremeno će biti zaustavljena proizvodnja i u tvornicama u Emdenu, Hannoveru, Zwickauu i drugim gradovima. Trenutačno se proizvodnja nastavlja samo u Osnabrücku, rekao je izvor upoznat s pripremama.

Obustava proizvodnje na kraju će pogoditi nekoliko desetaka tisuća zaposlenika u Njemačkoj, kada kriza s čipovima bude u punom jeku. Koncern već vodi pregovore s agencijama za zapošljavanje o skraćenom radnom vremenu.

Koncern VW najveći je europski proizvođač automobila, koji svojim markama VW, Škoda, Seat, Audi, Porsche, Lamborghini i Bentley pokriva čitav spektar modela. Tvrtka je već prije krize s poluvodičima bila u dubokoj krizi zbog pada potražnje na tržištima SAD-a i Kine te kašnjenja ključnih modela.“