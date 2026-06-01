La Liga izgubila bitku protiv NordVPN-a: Sud ih odbio kazniti

U značajnoj pobjedi za VPN industriju, španjolski sud presudio je u korist NordVPN-a, odbivši zahtjeve nogometne La Lige za izricanjem prisilnih novčanih kazni. Ova odluka predstavlja važan, iako ne i konačan, korak u borbi protiv agresivnih mjera za blokiranje internetskog sadržaja.

Presuda, koju je 19. svibnja 2026. donio Trgovački sud u Córdobi, ključna je točka u kontroverznom španjolskom obračunu s ilegalnim sportskim prijenosima. Također nudi određenu sigurnost svima koji koriste VPN alate za zaštitu svog internetskog identiteta. Cijeli spor proizašao je iz sudskog naloga iz veljače 2026., koji je pružateljima VPN usluga, poput NordVPN-a i Proton VPN-a, naredio aktivno blokiranje IP adresa koje emitiraju neovlaštene prijenose utakmica La Lige. NordVPN se usprotivio nalogu, predstavivši tehničke dokaze koji su na kraju uvjerili sud da je izricanje kazni neopravdano.

Agresivni režim blokiranja i njegova kolateralna šteta

Da bismo razumjeli zašto je ova odluka toliko važna, potrebno je sagledati širi kontekst španjolskog "rata protiv piratstva". Španjolska ima znatno višu stopu piratstva sportskog sadržaja u usporedbi s europskim prosjekom, što je navelo La Ligu na usvajanje robusne strategije koja, prema njihovim tvrdnjama, ligu košta između 600 i 700 milijuna eura godišnje.

La Liga se koristila takozvanim dinamičkim sudskim nalozima kako bi od pružatelja internetskih usluga (ISP) i VPN tvrtki zahtijevala blokiranje pristupa određenim IP adresama u stvarnom vremenu. Međutim, ovaj pristup, koji se može opisati kao "tepih bombardiranje", uzrokovao je golemu kolateralnu štetu. Budući da mnogi piratski prijenosi dijele istu mrežnu infrastrukturu, poput Cloudflarea, s tisućama legitimnih stranica, agresivne zabrane La Lige naštetile su i običnim korisnicima interneta u Španjolskoj.

Stradale i stranice američke vlade

Tijekom prijenosa utakmica, potpuno legitimne usluge, uključujući GitHub, Docker i Vercel, doživljavale su povremene prekide. U jednom posebno neugodnom slučaju, lista za blokiranje čak je privremeno srušila Freedom.gov, portal američke vlade osmišljen za borbu protiv internetske cenzure. Ovi stalni prekidi doveli su do toga da su tisuće frustriranih Španjolaca počele koristiti alate poput VPN-a kako bi zaobišli blokade koje su im onemogućavale pristup i legalnim servisima, uključujući bankarske aplikacije i alate za produktivnost.

Zašto je sud odbio izreći kazne

U svojoj obrani, NordVPN je predstavio ključne tehničke dokaze koji su pokazali da su zahtjevi La Lige u osnovi manjkavi i neprovedivi. Prvo, tvrtka je dokazala da se IP adrese koje se koriste za piratske prijenose "stalno mijenjaju", često unutar nekoliko sati. Posljedično, do trenutka kada bi se bilo koja lista za blokiranje mogla obraditi i primijeniti, adrese bi već bile zastarjele i neaktivne.

Drugo, NordVPN je tvrdio da bi provođenje opsežnog blokiranja na razini IP adresa rezultiralo ozbiljnim "prekomjernim blokiranjem" (overblocking), čineći tisuće zakonitih web stranica nedostupnima nedužnim korisnicima. Trgovački sud u Córdobi prihvatio je ove dokaze, presudivši kako se "ne može zaključiti da je NordVPN namjerno i bez opravdanja prekršio nalog", kako je izvijestio TechRadar.

Iz NordVPN-a su ipak naglasili da ovo još nije konačna pobjeda u glavnom postupku.

"Važno je napomenuti da je ovo proceduralna odluka u preliminarnoj fazi, a ne konačna presuda o meritumu dokaza", napisala je tvrtka u objavi na svom blogu. "Ono što presuda potvrđuje jest nešto što smo otvoreno govorili od prvog dana - tehnički problemi su stvarni i dokazani, a španjolski sud je to sada i prepoznao."

Ishod ove pravne bitke pomno će se pratiti jer predstavlja kritičan test u borbi za ravnotežu između prava intelektualnog vlasništva i načela slobodnog i otvorenog interneta. U međuvremenu, pravni okviri diljem Europe ostaju neujednačeni. Primjerice, u svibnju 2025. francuski je sud donio suprotnu odluku, naredivši VPN pružateljima da blokiraju stotine domena povezanih s piratstvom, označivši ih kao "tehničke posrednike" s većom odgovornošću za sadržaj.

*uz korištenje AI-ja