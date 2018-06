Last minute televizori: Ima ih od 899 pa sve do 37.499 kuna

Najniže su cijene televizora u posljednje četiri godine. Oni ekrana 80 cm mogu se kupiti za 999,90 kuna, rekao je Nino Kunić iz Peveca.

Hrvatska radiotelevizija ponovno pokreće emitiranje u HD rezoluciji na svom Drugom programu (HRT 2 HD) tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji. Emitiranje će biti isto kao i na Euru prije 10 godina, znači treba vam televizor ili prijamnik koji mogu očitati MPEG-4 signal.

Pitali smo i po čemu se razlikuju televizori te o čemu ovisi cijena.

- Na svim novim televizorima može se pratiti HD signal, no što je veća rezolucija, to je kvalitetnija slika i automtski je skuplji. Najslabija slika je kod HD Ready, zatim Full HD, a najbolja kod Ultra HD. Cijena ovisi i o garanciji, no većina proizvođača čije televizore prodajemo u Pevecu ima akciju i daje pet godina garancije. Još ima u prodaji klasičnih televizora, a oni smart, istog brenda i veličine ekrana, su od 300 do 400 kuna skuplji - dodao je Kunić.

Nekad se govorilo da veliki televizor nije dobar ako se gleda s manje udaljenosti.

- Novi televizori imaju filtre pa ne štete oku i možete ih gledati i s udaljenosti od dva metra. Preporučujemo što veći TV, a najveći koji imamo ima dijagonalu ekrana 165 centimetara - rekao je Nino Kunić iz Peveca. U Pevecu takav Philips smart TV Ultra HD stoji 6499,90 kuna, a jednaki Sony 8999,90 kuna.

Najveći koji imaju u Emmezeti je Sony ekrana 215 centimetara i stoji 37.499,99 kuna. Još skuplji su oni OLED tehnologije.

- OLED je kao nova plazma. Puno je kvalitetnija slika i na njemu je crna stvarno crna. Televizori su jako tanki, kao staklo, i savitljivi, a sva tehnologija je u zvučniku koji se nalazi ispod ekrana - pojasnili su iz Emmezete. Pitali smo što kupci najviše traže.

- Najviše kupuju televizore dijagonale ekrana oko 100 centimetara. Dosta se prodaju VIVAX televizori otkad su promovirali slogan Proizvedeno u Hrvatskoj. Njihov osnovni model ekrana 99 centimetara stoji 1699,99 kuna - rekli su iz Emmezete.

Dodali su da kupci traže i što dulju garanciju te da je smart TV, odnosno da se preko njega može na internet i na YouToube. U Emmezeti najjeftiniji televizor stoji 899,99 kuna, Vivax ekrana 60 centimetara, a ima Full HD. U Elipsu Philips ekrana 60 cm stoji 1399 kuna, a tolika je cijena i Grundig televizora ekrana 80 centimetara.