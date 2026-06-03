Lažni pozivi s poznatih brojeva su gotova priča - Android dobio detekciju telefonskih prijevara

Zamislite: zvoni vam mobitel, piše "Mama", glas je njen - ali nije ona. Na drugoj strani je prevarant koji je ukrao njen broj i uz AI alate kopirao njen glas do savršenstva. Ovakve prijevare sve su češće, a Google je odlučio stati na kraj upravo ovoj vrsti napada. U sklopu lipanjskog Android Feature Dropa, aplikacija Phone by Google dobila je funkciju detekcije lažnih poziva. Radi na načelu digitalnog rukovanja između dva uređaja - kad vas nazove kontakt koji također koristi Phone by Google, njegov mobitel šalje tihi signal vašem koji potvrđuje da poziv stvarno dolazi s tog uređaja. Ako signal izostane, dobivate upozorenje. Sve radi automatski u pozadini, bez ikakve konfiguracije, a uključeno je po zadanim postavkama. Uvjet je Android 12 ili noviji s aktivnim RCS-om na obje strane, a Pixel uređaji dobivaju funkciju prvi.

AirDrop napokon i za Android korisnike

Druga zanimljiva vijest za one koji s iPhoneašima stalno imaju muke oko slanja datoteka - Quick Share AirDrop kompatibilnost širi se na puno više uređaja. Na popisu su sada Samsungovi modeli od serije S24 nadalje, Fold i Flip od šeste generacije, te mobiteli brandova kao što su OPPO, OnePlus, Vivo, Xiaomi i Honor. Ako vaš uređaj još nije na listi, Quick Share može generirati QR kod koji prijenos rješava putem oblaka.

I nekoliko manjih, ali korisnih stvari

Djeca mlađa od 13 godina sada mogu na zaključanom zaslonu prikazati medicinske podatke i kontakte za hitne slučajeve, a moguće je i uključiti automatsko javljanje hitnoj službi u slučaju prometne nesreće. Google Play Books dobio je AI asistenta koji sažima gdje ste stali i odgovara na pitanja o knjizi bez napuštanja stranice. Tu su i novi Emoji Kitchen kombosi, ako je to ono što vas je zanimalo

*uz korištenje AI-ja