Ledeni čovjek Ötzi je bio pun tetovaža, a sad su ih dešifrirali

Ötzi, čovjek iz ledenog doba koji je umro prije 5300 godina na svojem je tijelu imao tetovaže za koje stručnjaci tvrde da su zapravo bile jedan oblik primitivne akupunkture. Nakon detaljnog pregleda, pronašli su ukupno 61 tetovažu, a dobar dio znanstvenika smatra kako je riječ o ožiljcima od terapije ili dijagnostike akupunkturom, javlja The Sun. Drugim riječima, Ötzi je zbog bolova dobivao neku vrstu medicinskog tretmana.

Znanstvenici su još ranije sortirali te tetovaže u 19 različitih grupa, od kojih se svaka sastoji od horizontalnih i vertikalnih linija. Vjeruje se da su tetovaže služile u terepeutske ili dijagnostičke svrhe, jer se većina skuplja u području zglobova i donjeg dijela leđa - upravo na dijelovima tijela na kojima su kod Otzija biopsijom pronađene degenerativne promjene. No nešto tih ožiljaka pronađeno je na predjelu prsnog koša, piše Discover Magazine.

Article in the Smithsonian about how Otzi the Iceman from 5300 years ago might have had tattoos on acupuncture points and carried medicinal herbs. https://t.co/8h7ZbCGa9N