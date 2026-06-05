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12.060 KOMADIĆA STRPLJENJA

LEGO predstavio najveći set u povijesti - i odabir je savršen

Piše Tin Žigić,
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LEGO predstavio najveći set u povijesti - i odabir je savršen
Foto: Lego

Sagrada Familia koja se gradi 144 godine dobila je LEGO verziju. Slaže se brže, ali nije jeftinija.

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LEGO je objavio svoj najveći set ikad - repliku Sagrada Familie od 12.060 komadića, u sklopu Architecture serije, posvećenu stogodišnjici smrti arhitekta Antonija Gaudíja koji je preminuo 1926.

Set će biti dostupan od 1. studenog 2026., a cijena iznosi 749,99 eura. Za usporedbu - dosadašnji rekorder bio je LEGO Art World Map s 11.695 komadića. Sagrada Familia ga nadmašuje za gotovo 400 komadića.

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Što sve dolazi u kutiji?

Gradnja prati stvarni redosljed izgradnje bazilike - od temelja i kripte, preko pročelja Rođenja i Muke, glavnih brodova, sakristije i šest tornjeva, do završnog pročelja Slave. Model je visok 62 centimetra, širok 47 i dubok 39, a jedna od najupečatljivijih detalja je efekt vitražnih prozora koji oponaša način na koji svjetlost prolazi kroz stvarnu crkvu. Set se može rastaviti po sekcijama kako bi se vidjela unutrašnjost.

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Zašto baš ove godine?

Nije slučajnost. Godina 2026. obilježava se kao Gaudíjeva godina, Barcelona je proglašena Svjetskom prijestolnicom arhitekture, a stvarna bazilika je u veljači dostigla 172,5 metara dovršetkom Tornja Isusa Krista, čime je postala najviša crkva na svijetu. Gradnja traje od 1882. - što znači da je LEGO verziju, makar malo, lakše završiti.

Prednarudžbe su otvorene na LEGO.com.

*uz korištenje AI-ja

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