LEGO predstavio najveći set u povijesti - i odabir je savršen

LEGO je objavio svoj najveći set ikad - repliku Sagrada Familie od 12.060 komadića, u sklopu Architecture serije, posvećenu stogodišnjici smrti arhitekta Antonija Gaudíja koji je preminuo 1926.

Set će biti dostupan od 1. studenog 2026., a cijena iznosi 749,99 eura. Za usporedbu - dosadašnji rekorder bio je LEGO Art World Map s 11.695 komadića. Sagrada Familia ga nadmašuje za gotovo 400 komadića.

Što sve dolazi u kutiji?

Gradnja prati stvarni redosljed izgradnje bazilike - od temelja i kripte, preko pročelja Rođenja i Muke, glavnih brodova, sakristije i šest tornjeva, do završnog pročelja Slave. Model je visok 62 centimetra, širok 47 i dubok 39, a jedna od najupečatljivijih detalja je efekt vitražnih prozora koji oponaša način na koji svjetlost prolazi kroz stvarnu crkvu. Set se može rastaviti po sekcijama kako bi se vidjela unutrašnjost.

Zašto baš ove godine?

Nije slučajnost. Godina 2026. obilježava se kao Gaudíjeva godina, Barcelona je proglašena Svjetskom prijestolnicom arhitekture, a stvarna bazilika je u veljači dostigla 172,5 metara dovršetkom Tornja Isusa Krista, čime je postala najviša crkva na svijetu. Gradnja traje od 1882. - što znači da je LEGO verziju, makar malo, lakše završiti.

Prednarudžbe su otvorene na LEGO.com.

*uz korištenje AI-ja