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VOZIM BEZ RUKUUUUU....

Ljudi po Hrvatskoj objavljuju snimke kako ih auto vozi sam: Pogledajte kako radi Teslin FSD

Piše Tin Žigić,
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Ljudi po Hrvatskoj objavljuju snimke kako ih auto vozi sam: Pogledajte kako radi Teslin FSD
Foto: Youtube/Screenshoot
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Jučer smo pisali da je Tesla dobila odobrenje za FSD u Hrvatskoj, a već danas po internetu kruže prvi videi vozača koji su uključili sustav na hrvatskim cestama. Prikupili smo najbolje.

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Otkad je jučer Tesla dobila odobrenje za FSD (Full Self-Driving) u Hrvatskoj, društvene mreže preplavili su prvi videi hrvatskih i stranih vlasnika Teslinih automobila koji su odmah testirali sustav na domaćim cestama. Na snimkama se može vidjeti kako auto sam vozi kroz gradske ulice, izlazi s parkinga i prelazi granične prijelaze - sve bez potrebe da vozač dira volan. FSD Supervised, kako mu je puno ime, ipak nije potpuna autonomija - vozač mora biti budan i spreman preuzeti kontrolu u svakom trenutku. Hrvatska je tako postala osma zemlja EU-a koja je odobrila sustav, a prve snimke pokazuju da radi i na našim cestama. Videe možete potražiti na i društvenim mrežama, a mi smo izdvojili neke od najboljih u nastavku.

Vožnja Novigrad - Umag - Savurdija:

Prva vožnja preko hrvatsko-slovenske granice:

Ovako se FSD ponaša na autocesti:

@sherco_couple 🤖 FSD JE AKTIVIRAN! 🚗⚡ FSD je plaćen i aktiviran, softver se skinuo i danas je došao prvi pravi test. 😎 Od Dugog Sela do Zagrebačkog velesajma Tesla je odvozila cijelu rutu bez moje intervencije. A najbolji dio? Kad smo stigli, sama se i uparkirala. 👀 Ja samo sjedim i gledam što radi… 😂 Ovo je definitivno tehnologija koju ćemo još dobro testirati i pokazati vam kako se FSD ponaša u stvarnim uvjetima na našim cestama. 👇 Bi li ti pustio Teslu da te ovako odveze bez da dotakneš volan? #ShercoCouple #Tesla #FSD #TeslaFSD #FullSelfDriving ♬ original sound - Sherco Couple

Vožnja kroz naselje:

@sherco_couple Replying to @kriskris ♬ original sound - Sherco Couple

Vožnja po Šibeniku:

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