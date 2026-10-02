Jučer smo pisali da je Tesla dobila odobrenje za FSD u Hrvatskoj, a već danas po internetu kruže prvi videi vozača koji su uključili sustav na hrvatskim cestama. Prikupili smo najbolje.
Ljudi po Hrvatskoj objavljuju snimke kako ih auto vozi sam: Pogledajte kako radi Teslin FSD
Otkad je jučer Tesla dobila odobrenje za FSD (Full Self-Driving) u Hrvatskoj, društvene mreže preplavili su prvi videi hrvatskih i stranih vlasnika Teslinih automobila koji su odmah testirali sustav na domaćim cestama. Na snimkama se može vidjeti kako auto sam vozi kroz gradske ulice, izlazi s parkinga i prelazi granične prijelaze - sve bez potrebe da vozač dira volan. FSD Supervised, kako mu je puno ime, ipak nije potpuna autonomija - vozač mora biti budan i spreman preuzeti kontrolu u svakom trenutku. Hrvatska je tako postala osma zemlja EU-a koja je odobrila sustav, a prve snimke pokazuju da radi i na našim cestama. Videe možete potražiti na i društvenim mrežama, a mi smo izdvojili neke od najboljih u nastavku.
Vožnja Novigrad - Umag - Savurdija:
Prva vožnja preko hrvatsko-slovenske granice:
Ovako se FSD ponaša na autocesti:
Vožnja kroz naselje:
Vožnja po Šibeniku:
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