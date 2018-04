Maja (18) je buduća liderica: "Nikad ne odustajte od snova"

Nikad ne odustajte. Ako ne znate odakle krenuti, samo tražite dalje, s razlogom poručuje vršnjacima učenica Opće Gimnazije iz Belog Manastira Maja Grujić (18).

Ona je najmlađa dobitnica prestižne nagrade “Buduća liderica” koju joj je ove godine dodijelila Mreža hrvatskih žena.

Ova organizacija već treću godinu zaredom bira i nagrađuje mlade liderice te najutjecajnije hrvatske žene diljem svijeta, a nagradu je dobila i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.

- Jako sam uzbuđena, ovogodišnje dobitnice dolaze iz svih krajeva svijeta. Iz Australije, Kanade, SAD-a, Austrije, BiH, Italije, Njemačke i Hrvatske. Riječ je o ženama koje su podrijetlom Hrvatice, a svojim radom i zalaganjem pridonose svijetu u raznim područjima djelovanja: od akademske zajednice, znanosti, umjetnosti i kulture, poduzetništva i inovacija, humanitarnog rada i sporta. Iz Hrvatske nas je bilo nekoliko, a nagradu za utjecajnu ženu dobila je ove godine i dr. Vesna Bosanac - kaže Maja, jedna od tri djevojke proglašene za “buduću lidericu”. Bila je i najmlađa sudionica natječaja.

Liderski status osvojila je nizom projekata na kojima je sudjelovala tijekom 2016., a posebno se ističe konferencija “Croatian Youth Movement”, koju je Maja s američkim partnerom organizirala u Osijeku. A njezin put u poduzetničke vode počeo je kad su je prije dvije godine primili na desetodnevni američki ljetni kamp “Benjamin Franklin”.

- Prijavila sam se na natječaj američke ambasade. Zanimljivo je da biraju samo po jednog predstavnika iz svake europske zemlje i 10 Amerikanaca. I odabrali su mene! Bili smo na privatnom Sveučilištu Wake Forest u Južnoj Karolini te su nas nas učili o diplomaciji, zašto su međunarodni odnosi bitni, o stanju u državi i kako ga popraviti te kako je biti političar jedan dan. Išli smo u Bijelu kuću, Kongres, Washington, Philadelphiju... Nakon toga sam postala alumni (štićenica) State Departmenta, a to ima neke prednosti. Mogu se prijaviti na natječaj američke ambasade svake godine i dobiti novac za projekte. Tako sam i dobila novac za ‘CYM’ - kaže mlada liderica Maja, koja je u međuvremenu bila i u Berlinu na sličnom projektu, gdje je provela tri tjedna.

Kad sam se vratila iz Berlina, započela sam svoj projekt koji smo realizirali u siječnju ove godine.

Napravila sam konferenciju u Osijeku na kojoj sam, uz pomoć svojih mentora, dovela 18 sudionika iz cijele Hrvatske na tjedan dana. Pokrili smo im sve troškove. Imali smo debate, predavanja, edukacije.., ističe Maja. Sve je bilo s ciljem da polaznici nauče napisati svoje projekte, i to se dogodilo.

- Sad imamo u Zadru realiziran projekt ‘Elabora’ Božene Zrilić koja je organizirala veliki debatni klub, Jelena Lara Marinković u Zagrebu je putem svojega projekta kupila sav namještaj za svoju školu, uvode internet u škole koje ga do sada nisu imale, jedna djevojka je napisala projekt u kojemu želi azil svojem gradu. Tako da smo iz tog jednog napravili njih 18 - kaže Maja i upravo je zbog tog uspjeha bila nominirana za nagradu “Buduća liderica” koju svake godine prime tek tri djevojke do 20 godina. Osim nje, tu su nagradu dobile djevojke iz New Yorka i Zagreba.

Maja ističe kako joj nagrada puno znači i daje joj poticaj za dalje, a i alumni status joj olakšava planiranje svoje budućnosti.

- Mi stalno surađujemo, svim alumnijima su na raspolaganju, potiču nas da radimo projekte, nude staž, stipendije, a svake godine mogu financirati neki projekt koji napišem - kaže Maja koja je, prijavljujući se na natječaj, bila uvjerena da nema šanse dobiti takvu nevjerojatnu priliku. A ipak, ona joj se otvorila. I zato, ističe Maja, nikad ne odustajte od svojih snova.

‘Voljela bih ostati ovdje, razmišljala sam i o politici’

Planiram upisati ekonomiju i marketing, koji me posebno zanimaju. Razmišljala sam o politici, ali time u Hrvatskoj ne bih imala neku budućnost, a ekonomija i projekti su ono gdje se vidim, pa idem u tom smjeru, kaže Maja koja planira studirati ekonomiju, smjer marketing. Dvije starije sestre, roditelji i prijatelji veliki su joj životni oslonac i podrška da ostvari svoje ciljeve i snove.

