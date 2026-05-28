Masovni bijeg s Googlea: Korisnici jure na DuckDuckGo zbog straha od nametnutog AI

Alternativna internetska tražilica DuckDuckGo, poznata po fokusu na privatnost korisnika, zabilježila je značajan i trajan porast novih instalacija u SAD-ui. Ovaj skok dogodio se u tjednu neposredno nakon Googleove developerske konferencije I/O, na kojoj je tehnološki div najavio daljnju i dublju integraciju umjetne inteligencije u svoju tražilicu, što je izazvalo zabrinutost dijela korisnika.

Značajan porast instalacija u SAD-u

DuckDuckGo je izvijestio o "trajnom porastu" instalacija svoje aplikacije u SAD-u, koje su tijekom šest uzastopnih dana nakon Googleove konferencije u prosjeku porasle za 18,1 posto u odnosu na prethodni tjedan. Vrhunac je dosegnut 25. svibnja, kada je broj novih instalacija bio veći za čak 30,5 posto. Rast je bio posebno izražen među korisnicima Appleovih uređaja, gdje je broj preuzimanja aplikacije na iPhoneima prosječno porastao za 33 posto, dok je na vrhuncu, također 25. svibnja, taj rast iznosio gotovo 70 posto.

Osim same aplikacije, povećan je i promet na web stranici noai.duckduckgo.com, posebnoj verziji tražilice na kojoj su sve funkcije umjetne inteligencije isključene. Posjeti toj stranici porasli su u prosjeku za 22,7 posto, s najvećim zabilježenim skokom od 27,7 posto 24. svibnja. Iz DuckDuckGoa naglašavaju kako je njihov rast u SAD-u proteklog tjedna bio višestruko veći od međunarodne stope, što sugerira da je val novih korisnika izravan odgovor na Googleove najave koje su bile usmjerene prvenstveno na američko tržište, a ne dio globalnog trenda. Zanimljivo je da se rast održao i tijekom vikenda za Dan sjećanja, koji inače povijesno bilježi nižu aktivnost korisnika.

Što je Google najavio?

Na svojoj I/O konferenciji 2026. godine, Google je predstavio nekoliko novih značajki za svoju tražilicu koje se temelje na umjetnoj inteligenciji. Među njima se ističe takozvani "Inteligentni okvir za pretraživanje" (Intelligent Search Box). Za razliku od običnog okvira za pretraživanje, novi može obrađivati složene upite te kao ulazne podatke za pretragu koristiti videozapise, slike, datoteke, pa čak i otvorene kartice u pregledniku Chrome. Važno je napomenuti da se ova funkcija uvodi svugdje gdje je dostupan AI način rada, a ne samo u SAD-u. Osim toga, pretplatnici na usluge Google AI Pro i Ultra dobivaju pristup AI agentima za pretraživanje, uključujući i one koji rade neprestano u pozadini kako bi prikupljali informacije za korisnike.

'Google prisilno nameće AI bez mogućnosti isključivanja'

Reakcije korisnika na društvenim mrežama poput Reddita pokazuju da mnogi prelaze na DuckDuckGo upravo zbog ovih promjena. Izvršni direktor DuckDuckGoa, Gabriel Weinberg, sažeo je osjećaj mnogih korisnika.

​'Google prisilno nameće umjetnu inteligenciju bez mogućnosti isključivanja. Zbog toga njihovi rezultati postaju lošiji, a ne bolji. Mi želimo biti mjesto koje korisnicima daje kontrolu i omogućuje im da sami odluče koliko AI-ja žele koristiti. Zato vidimo skok u broju ljudi koji dolaze na DuckDuckGo, stvar je vrlo jednostavna '.

Treba pojasniti da i DuckDuckGo koristi značajke umjetne inteligencije, uključujući i one slične Googleovim AI sažecima (AI Overviews). Međutim, ključna razlika je u tome što se one mogu jednostavno isključiti u postavkama, a korisnici uvijek imaju opciju posjetiti stranicu noai.duckduckgo.com gdje je umjetna inteligencija u potpunosti i unaprijed onemogućena.

Gubitak kontrole glavni je razlog za promjenu

Iako DuckDuckGo i dalje drži relativno mali udio na tržištu pretraživača od oko dva posto u SAD-u, ovaj nagli skok instalacija signalizira postojanje značajnog segmenta korisnika koji su spremni promijeniti svoje navike zbog zabrinutosti oko privatnosti i nametanja AI tehnologije. Anketa koju je proveo sam DuckDuckGo 2026. godine pokazala je da čak 93 posto od preko 110.000 ispitanika odbija značajke pretraživanja s umjetnom inteligencijom. Stručnjaci ističu da otpor nije nužno usmjeren protiv same tehnologije, već protiv gubitka kontrole i mogućnosti izbora.

Google, s druge strane, planira postupno zamijeniti tradicionalne rezultate pretraživanja s deset plavih linkova AI agentom koji izravno odgovara na upite, bez jednostavne mogućnosti povratka na klasični prikaz. Ovaj potez, uz rastuću svijest o količini osobnih podataka koje tehnološki divovi prikupljaju, potiče korisnike na traženje alternativa. Dodatnu zabrinutost stvara i točnost informacija, jer su zabilježeni slučajevi u kojima su AI generirani sažeci davali netočne ili besmislene odgovore, kao i bojazan da će takav sustav smanjiti promet prema web stranicama izdavača, jer korisnici više neće imati potrebu klikati na linkove.