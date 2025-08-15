Meme kriptovaluta koja se može kupiti ispod 1 dolara i očekuje se da će nadmašiti SHIB

Godine 2021. kriptovaluta inspirirana Shiba Inuom, Shiba Inu (SHIB), porasla je za nevjerojatnih 26.000%+, pretvarajući mali kapital u imovinu koja je mijenjala živote.

Mnogi su mislili da se takav skok više neće ponoviti, ali tržište meme kriptovaluta sugerira da bi se mogao ponoviti.

Novi projekt koji je postao vruća tema je Maxi Doge (MAXI), koji kombinira privlačnost memea s lifestyle pristupom.

Trenutno je u tijeku pretprodaja tokena po cijeni od 0,0002515 USD po tokenu, Maxi Doge je već prikupio više od 710.000 dolara i izgradio odanu zajednicu.

Sadrži program stakinga s visokim prinosom i drugačiji pristup izgradnji zajednice od SHIB-a, što može ponuditi ranu priliku za ulazak onima koji su propustili povijesni rast SHIB-a, s potencijalom da dobiju sljedeći 1000x rast.

Zašto je Maxi Doge meme kriptovaluta koja bi mogla biti SHIB 2025. godine

Dok je Shiba Inu prvenstveno ovisio o entuzijazmu zajednice i prihvaćanju na društvenim mrežama, Maxi Doge podiže model meme kriptovaluta na novu razinu.

Cijena pretprodaje Maxi Doge-a postavljena je nisko, na 0,0002515 USD, stvarajući priliku za rani ulazak i osiguravanje velike količine tokena, što može stvoriti značajan potencijal rasta kad tržište prepozna njihovu vrijednost.

Za razliku od SHIB-a, koji je praktičnost dodao kasnije, Maxi Doge je od početka imao jasnu viziju i povjerenje snažnih ranih podržavatelja.

Kombinirajući energiju memea, visoke prinose i ranu participaciju, Maxi Doge ima potencijal donijeti iste životno-transformativne prinose koje je SHIB nekada pružio, ali brže i na većoj skali.

Pretprodaja meme kriptovalute Maxi Doge raste nakon što je premašila 710.000 dolara

Maxi Doge je već prikupio više od 710.000 dolara u svojoj tekućoj pretprodaji tokena, što pokazuje snažno povjerenje tržišta prije službenog lansiranja. Očekivanja za transparentnost projekta i budući potencijal pokreću ovaj robustan prikupljeni kapital.

Prema bijeloj knjizi, raspodjela tokena osmišljena je za dugoročnu održivost i rast: 5% ukupne ponude bit će namijenjeno nagradama za staking, nagrađujući dugoročne vlasnike i podržavajući stabilan ekosustav.

Dodatno, 25% sredstava prikupljenih kroz pretprodaju bit će uloženo u "Maxi Fund", koji će se koristiti za jačanje likvidnosti i financiranje strateških partnerstava.

Znakovi velike participacije, snažne zajednice i jedinstvene privlačnosti

Maxi Doge se brzo pojavljuje kao jedan od najiščekivanijih projekata meme kriptovaluta 2025.

Činjenica da je pretprodaja prikupila preko 710.000 dolara sugerira da veliki sudionici osiguravaju pozicije u ranoj fazi, što signalizira snažna očekivanja tržišta i povjerenje u eksplozivan rast.

S već vidljivim znakovima masovne participacije, uspostavljenom jedinstvenom privlačnošću i rastućom zajednicom, Maxi Doge je dobro pozicioniran da ostvari vrstu revolucionarnih prinosa koja je nekada donijela bogatstvo ranim podržavateljima DOGE-a i SHIB-a.

Je li Maxi Doge sljedeća prilika?

Shiba Inu je dokazao da meme kriptovalute mogu pretvoriti kulturu u ogromno bogatstvo, stvarajući mnoge uspjehe preko noći, ali ta prilika je završila, a dani kada SHIB više nije mogao donijeti ranije prinose su prošli.

Sada, Maxi Doge može biti mjesto gdje stvarni rast leži.

S jedinstvenom privlačnošću signala masovne participacije, entuzijastičnom zajednicom i programom stakinga s visokim prinosima, Maxi Doge nudi jasne poticaje i skalabilnost koju SHIB nije imao pri lansiranju.

Maxi Doge, koji je ponuđen po cijeni od 0,0002515 USD u pretprodaji i već je prikupio više od 710.000 dolara, ima potencijal za eksplozivan rast ako bude listan na glavnim burzama.

Za one koji traže sljedeći veliki proboj, Maxi Doge može biti prilika koju su rani podržavatelji SHIB-a željeli ponovno: šansa da uđu prije nego tržište shvati njegovu vrijednost – prilika koja se možda nikad više neće ponoviti.

