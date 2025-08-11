Mercedes: Ako Bruxelles 2035. zabrani benzince i dizelaše propast ćemo svi skupa

Izvršni direktor Mercedes-Benza Ola Kaellenius izjavio je da bi zabrana proizvodnje novih vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem koju EU planira uvesti 2035. mogla značiti propast za europske proizvođače, koji već posluju u teškim uvjetima.

Pobornici zabrane tvrde da je ključna za europski zeleni plan, dok kritičari smatraju da će donijeti dodatne probleme europskom automobilskom sektoru koji već "muku muči" sa slabom potražnjom, žestokom kineskom konkurencijom i slabom prodajom električnih vozila. Plan ide na reviziju u drugoj polovini godine, napominje Reuters.

"Ako ne stanemo na loptu, zabit ćemo se punom brzinom u zid", rekao je izvršni direktor u intervjuu za njemački poslovni list Handesblatt objavljenom u ponedjeljak, istaknuvši da bi mnogi europski proizvođači mogli propasti ako Europska unija (EU) odobri plan o zabrani.

Kupci će jednostavno nabaviti aute s benzinskim i dizelskim motorima prije nego što zabrana stupi na snagu, tvrdi Kaellenius.

Njemački direktor, koji trenutno obnaša dužnost čelnika europskog automobilskog lobija ACEA, pozvao je da se umjesto zabrane uvedu porezne olakšice i jeftinija električna energija na stanicama za punjenje kako bi se potaknuo prelazak na električna vozila.

"Naravno da moramo provesti dekarbonizaciju, ali to moramo učiniti na tehnološki neutralan način. Ne smijemo smetnuti s uma svoje gospodarstvo", izjavio je Kaellenius.

Njemački proizvođači automobila u posljednje vrijeme bilježe znatan pad dobiti. Tako je konsolidirana dobit Mercedes-Benza u prvoj polovini godine potonula za 55,8 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, na 2,7 milijardi eura.

"Okruženje u kojem poslujemo trenutno je iznimno kompleksno", rekao je direktor, istaknuvši da proizvodnja automobila nikad nije bila teža.

Među čimbenicima koji Mercedesu otežavaju poslovanje Kaellenius je izdvojio američke carine, oštru konkurenciju na kineskom tržištu te dugotrajnost prelaska na električna vozila, prenosi dpa.