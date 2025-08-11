Obavijesti

Tech

Komentari 0
ZELENI PLAN

Mercedes: Ako Bruxelles 2035. zabrani benzince i dizelaše propast ćemo svi skupa

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Mercedes: Ako Bruxelles 2035. zabrani benzince i dizelaše propast ćemo svi skupa
Foto: Dado Ruvic

Pobornici zabrane tvrde da je ključna za europski zeleni plan, dok kritičari smatraju da će donijeti dodatne probleme europskom automobilskom sektoru koji već "muku muči" sa slabom potražnjom.

Izvršni direktor Mercedes-Benza Ola Kaellenius izjavio je da bi zabrana proizvodnje novih vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem koju EU planira uvesti 2035. mogla značiti propast za europske proizvođače, koji već posluju u teškim uvjetima.

Pobornici zabrane tvrde da je ključna za europski zeleni plan, dok kritičari smatraju da će donijeti dodatne probleme europskom automobilskom sektoru koji već "muku muči" sa slabom potražnjom, žestokom kineskom konkurencijom i slabom prodajom električnih vozila. Plan ide na reviziju u drugoj polovini godine, napominje Reuters.

"Ako ne stanemo na loptu, zabit ćemo se punom brzinom u zid", rekao je izvršni direktor u intervjuu za njemački poslovni list Handesblatt objavljenom u ponedjeljak, istaknuvši da bi mnogi europski proizvođači mogli propasti ako Europska unija (EU) odobri plan o zabrani.

Kupci će jednostavno nabaviti aute s benzinskim i dizelskim motorima prije nego što zabrana stupi na snagu, tvrdi Kaellenius.

Njemački direktor, koji trenutno obnaša dužnost čelnika europskog automobilskog lobija ACEA, pozvao je da se umjesto zabrane uvedu porezne olakšice i jeftinija električna energija na stanicama za punjenje kako bi se potaknuo prelazak na električna vozila.

ČEKA GA KAZNA Rekorder s njemačke autoceste: Vozio nevjerojatnih 321 km/h!
Rekorder s njemačke autoceste: Vozio nevjerojatnih 321 km/h!

"Naravno da moramo provesti dekarbonizaciju, ali to moramo učiniti na tehnološki neutralan način. Ne smijemo smetnuti s uma svoje gospodarstvo", izjavio je Kaellenius.

Njemački proizvođači automobila u posljednje vrijeme bilježe znatan pad dobiti. Tako je konsolidirana dobit Mercedes-Benza u prvoj polovini godine potonula za 55,8 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, na 2,7 milijardi eura.

"Okruženje u kojem poslujemo trenutno je iznimno kompleksno", rekao je direktor, istaknuvši da proizvodnja automobila nikad nije bila teža.

Među čimbenicima koji Mercedesu otežavaju poslovanje Kaellenius je izdvojio američke carine, oštru konkurenciju na kineskom tržištu te dugotrajnost prelaska na električna vozila, prenosi dpa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tesla želi opskrbljivati britanska kućanstva strujom
ŠIRE POSAO

Tesla želi opskrbljivati britanska kućanstva strujom

Tesla, najpoznatija kao jedan od vodećih svjetskih proizvođača električnih vozila, također razvija sustave za proizvodnju solarne energije i proizvode za pohranu energije iz baterija.
Veliki tjedni horoskop: Djevici se smiješi novo poznanstvo, Bikovi će se često vagati...
OD 10. DO 16.8.

Veliki tjedni horoskop: Djevici se smiješi novo poznanstvo, Bikovi će se često vagati...

Novi tjedni horoskop otkriva ljubavne avanture, poslovne uspjehe i zdravlje. Neke znakove čekaju ljubavna iznenađenja i poslovne prilike, dok se drugi trebaju čuvati stresa i zabluda
Tata i sin rade nakit koji voli Josipa Lisac: Od štanda na Cvjetnom do poznatog brenda
grubić design počeo u Zagrebu

Tata i sin rade nakit koji voli Josipa Lisac: Od štanda na Cvjetnom do poznatog brenda

Nakit Mladena i Petra Grubića obožavaju i glumice, balerine, glazbenici ali i naša poznata televizijska lica. "Kroz naš nakit protkana je povijest uzkrašavanja", kažu ovi splitski kreativci. Nakit prodaju diljem svijeta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025