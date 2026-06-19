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Mercedes-Benz W123: Legenda koja je trajala i trajala...

Nije šokirao svijet dizajnom, brzinom ni tehnologijom - legenda W123 nastala je sporo, kroz milijarde bezbrižno odvoženih kilometara. Predstavljen krajem 1975. kao nasljednik W114/W115, postao je automobil koji je za mnoge definirao što znači "pravi Mercedes". Čvrst, udoban, skup, ali gotovo neuništiv - i upravo zato jedan od najuspješnijih Mercedesa svih vremena.
Mercedes-Benz W123: Legenda koja je trajala i trajala...
Proizvodio se do 1986. godine u ukupno 2.696.915 primjeraka - limuzina, elegantni coupe C123, karavan S123, produljena limuzina V123 te razne posebne nadogradnje od sanitetskih do pogrebnih vozila. | Foto: Mercedes Benz
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Proizvodio se do 1986. godine u ukupno 2.696.915 primjeraka - limuzina, elegantni coupe C123, karavan S123, produljena limuzina V123 te razne posebne nadogradnje od sanitetskih do pogrebnih vozila. | Foto: Mercedes Benz
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