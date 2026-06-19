Mercedes-Benz W123: Legenda koja je trajala i trajala...

Nije šokirao svijet dizajnom, brzinom ni tehnologijom - legenda W123 nastala je sporo, kroz milijarde bezbrižno odvoženih kilometara. Predstavljen krajem 1975. kao nasljednik W114/W115, postao je automobil koji je za mnoge definirao što znači "pravi Mercedes". Čvrst, udoban, skup, ali gotovo neuništiv - i upravo zato jedan od najuspješnijih Mercedesa svih vremena.
Proizvodio se do 1986. godine u ukupno 2.696.915 primjeraka - limuzina, elegantni coupe C123, karavan S123, produljena limuzina V123 te razne posebne nadogradnje od sanitetskih do pogrebnih vozila.
| Foto: Mercedes Benz
Proizvodio se do 1986. godine u ukupno 2.696.915 primjeraka - limuzina, elegantni coupe C123, karavan S123, produljena limuzina V123 te razne posebne nadogradnje od sanitetskih do pogrebnih vozila.
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Foto: Mercedes Benz
Proizvodio se do 1986. godine u ukupno 2.696.915 primjeraka - limuzina, elegantni coupe C123, karavan S123, produljena limuzina V123 te razne posebne nadogradnje od sanitetskih do pogrebnih vozila.
| Foto: Mercedes Benz
Potražnja je bila tolika da se na isporuku u prvim godinama čekalo 6 do 12 mjeseci - rabljeni W123 stariji nekoliko mjeseci znao se prodati skuplje od novog, samo zato što kupac nije morao čekati red.
| Foto: Mercedes Benz
W123 je postao prava taksi legenda u Njemačkoj, Europi, sjevernoj Africi i na Bliskom istoku - dizelske izvedbe 240 D i 300 D prelazile su 500.000, pa i milijun kilometara, često uz originalne osnovne sklopove.
| Foto: Mercedes Benz
Tehnički nije bio radikalan, ali je bio iznimno pažljivo razvijen - napredna sigurnosna struktura, dobro podešen ovjes, kvalitetne kočnice i motorska paleta od asketskog 200 D do življeg 280 E.
| Foto: Mercedes Benz
Karavanska izvedba T-Modell otvorila je Mercedesu potpuno nov segment - dotad su karavani imali radni imidž, a W123 T pokazao je da praktičnost i Mercedesova kvaliteta mogu ići zajedno.
| Foto: Mercedes Benz
Na ovoj osnovi Mercedes je testirao i alternativne pogone, uključujući prototipove na struju i vodik - dokaz da se ispod konzervativne vanjštine ipak razmišljalo o budućnosti.
| Foto: Mercedes Benz
W123 je sudjelovao i na maratonskim relijima poput London-Sydneyja, gdje je njegova čvrstoća i pouzdanost djelovala bolje od svake reklamne kampanje.
| Foto: Mercedes Benz
Ni W123 nije bio savršen - rani primjerci znali su hrđati, osnovna oprema bila je skromna, a dizelski modeli spori i po tadašnjim mjerilima. Unatoč tome, automobil nije trebao biti glamurozan - trebao je biti trajan, i u tome je uspio bolje od bilo kojeg drugog Mercedesa u povijesti marke.
| Foto: Mercedes Benz
Danas se W123 vraća kao poželjan klasik - simbol filozofije u kojoj se kvaliteta dokazivala kroz zvuk zatvaranja vrata i debljinu materijala, ne kroz zaslon.
| Foto: Mercedes Benz