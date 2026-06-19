Mercedes-Benz W123: Legenda koja je trajala i trajala...

Ni W123 nije bio savršen - rani primjerci znali su hrđati, osnovna oprema bila je skromna, a dizelski modeli spori i po tadašnjim mjerilima. Unatoč tome, automobil nije trebao biti glamurozan - trebao je biti trajan, i u tome je uspio bolje od bilo kojeg drugog Mercedesa u povijesti marke. | Foto: Mercedes Benz