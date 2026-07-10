Meta automatski koristi vaše javne fotografije s Instagrama za AI, evo kako se zaštititi

Meta je nedavno predstavila svoj novi AI generator slika pod nazivom "Muse Image", koji je integriran u Instagram, WhatsApp i Meta AI aplikacije. Iako tvrtka obećava napredne kreativne mogućnosti, ova je novost izazvala značajan bijes korisnika i zabrinutost stručnjaka za privatnost. Glavni razlog je činjenica da su svi javni Instagram profili automatski uključeni u sustav, čime se Meti dopušta korištenje njihovih fotografija za generiranje AI sadržaja bez izričitog pristanka vlasnika.

Što je Muse Image i kako radi?

Novi Metin alat korisnicima omogućuje stvaranje potpuno novih slika temeljenih na postojećim fotografijama. Tvrtka navodi kako alat posjeduje "napredno rezoniranje za razumijevanje složenih uputa, neprimjetno spajajući više fotografija u visokokvalitetne kreacije". Unutar Instagrama, značajka donosi 30 novih efekata za Stories, uključujući popularni efekt koji fotografiji daje izgled kao da je snimljena jednokratnim analognim fotoaparatom. Sučelje je ugrađeno izravno u Instagramov uređivač slika, što korisnicima omogućuje pregled efekata prije primjene.

Međutim, najkontroverzniji dio leži u funkciji remiksiranja. Bilo koji korisnik može u svojoj tekstualnoj uputi označiti vaš javni profil, nakon čega će Meta AI iskoristiti vaše javno dostupne fotografije kako bi stvorio potpuno novu sliku temeljenu na vašem izgledu. U svojoj službenoj objavi, Meta to veselo objašnjava: "Označavanje korisničkog imena omogućuje Meta AI-ju da koristi javne fotografije za izradu vizuala spremnog za objavu". Ovakva je praksa, nepotrebno je reći, otvorila vrata potencijalnim zlouporabama.

Problematična praksa automatskog uključivanja

Odluka da se svi javni profili starijih od 18 godina automatski uključe u sustav bez traženja dopuštenja izazvala je lavinu kritika. Korisnici nisu ni na koji način obaviješteni kada se njihove fotografije iskoriste za stvaranje AI generirane slike, što dodatno produbljuje problem nedostatka transparentnosti i kontrole nad vlastitim sadržajem.

Reakcije su bile burne na društvenim mrežama poput Reddita, a oglasili su se i borci za zaštitu privatnosti, pa čak i holivudski sindikati poput SAG-AFTRA, koji su upozorili na opasnost od neovlaštene manipulacije slikama i likovima poznatih osoba. Mnogi ovu značajku opisuju kao "minsko polje za privatnost koje samo čeka da eksplodira". Kako je izvijestio Engadget, situacija je posebno osjetljiva na području Europske unije, gdje strogi zakoni poput GDPR-a štite podatke korisnika, pa se očekuje da ovo nije kraj priče.

Kako blokirati korištenje vaših fotografija?

Srećom, postoji način da spriječite druge da koriste vaše fotografije za AI remikse, a da pritom vaš profil ostane javan. Postupak je relativno jednostavan, no skriven je duboko u postavkama aplikacije.

Prvo otvorite aplikaciju Instagram i dodirnite ikonu svog profila u donjem desnom kutu. Zatim, u gornjem desnom kutu, dodirnite izbornik s tri vodoravne crte (poznat kao "hamburger" izbornik). Skrolajte prema dolje dok ne pronađete opciju "Dijeljenje i ponovna upotreba" (Sharing and reuse). Unutar te sekcije vidjet ćete kategoriju pod nazivom "Dopustite drugima da stvaraju s vašim sadržajem i ponovno ga koriste" (Allow people to create with and reuse your content). Potrebno je dodirnuti tu opciju i isključiti prekidače za objave (posts) i za reelse.

Ograničena zaštita i širi kontekst

Važno je napomenuti jednu ključnu stvar: isključivanje ove opcije nije retroaktivno. To znači da AI generirane slike koje su već stvorene korištenjem vaših fotografija neće biti izbrisane nakon što promijenite postavke. Jednom stvoren sadržaj ostaje u sustavu.

Ovaj potez dio je šire Metine strategije korištenja javno dostupnih korisničkih podataka za treniranje svojih modela umjetne inteligencije, što je praksa koju tvrtka provodi već neko vrijeme. Dok korisnici u Europskoj uniji imaju pravo prigovora na takvu upotrebu podataka, korisnici u drugim dijelovima svijeta, poput SAD-a, imaju vrlo ograničene mogućnosti zaštite. Cijela situacija poklapa se s pripremama za primjenu EU Akta o umjetnoj inteligenciji, sveobuhvatnog zakonskog okvira koji bi trebao stupiti na snagu u kolovozu 2026. godine i koji će od tehnoloških tvrtki zahtijevati znatno veću transparentnost.







*uz korištenje AI-ja