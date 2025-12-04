Meta počela izbacivati djecu u Australiji s Fejsa i Instagrama

Meta je započela s uklanjanjem australskih korisnika mlađih od 16 godina s platformi Instagram, Facebook i Threads, tjedan dana prije službenog početka zabrane korištenja društvenih mreža za maloljetnike, piše BBC.

Tvrtka je prošlog mjeseca najavila kako će od 4. prosinca početi gaseći račune korisnicima u dobi od 13 do 15 godina. Procjenjuje se da će biti zahvaćeno oko 150.000 korisnika Facebooka i 350.000 računa na Instagramu. Budući da Threads funkcionira putem Instagram računa, zabrana se odnosi i na tu platformu.

Australija 10. prosinca uvodi prvu ovakvu zabranu u svijetu. Društvene mreže koje ne poduzmu “razumne korake” kako bi spriječile korištenje platformi osobama mlađim od 16 godina suočit će se s kaznama i do 49,5 milijuna australskih dolara.

Glasnogovornica Mete kazala je da će „usklađivanje s novim zakonom biti kontinuiran i višeslojan proces“, dodajući kako bi učinkovitije rješenje bilo uvođenje provjere dobi na razini trgovina aplikacija, uz obavezno roditeljsko odobrenje za korisnike mlađe od 16 godina.

Meta je poručila kako će maloljetni korisnici moći preuzeti svoje objave, poruke i videozapise prije gašenja računa. Oni koji smatraju da su pogrešno identificirani kao maloljetnici imaju mogućnost žalbe i provjere dobi putem video-selfija ili dostave osobne identifikacije.

Uz Meta platforme, zabranom su obuhvaćeni i YouTube, X, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick i Twitch. Kritičari upozoravaju da bi zabrana mogla izolirati mlade koji ovise o digitalnoj komunikaciji te ih potaknuti na korištenje nereguliranih internetskih prostora.

Ministrica komunikacija Anika Wells istaknula je da će „početne poteškoće“ biti očekivane, ali da je cilj zaštita Generacije Alpha i budućih naraštaja od negativnih utjecaja društvenih mreža. Djecu je opisala kao korisnike „dopaminskog dripa“ od trenutka kada dobiju pametne telefone.

Vlasti također nadziru alternativne aplikacije poput Lemon8 i Yope kako bi spriječile migraciju djece na manje poznate platforme. Lemon8 je najavio isključivanje korisnika mlađih od 16 godina, dok čelnici aplikacije Yope tvrde da nije riječ o društvenoj mreži, već privatnom komunikacijskom servisu.

Australska vlada ovu je odluku potkrijepila istraživanjem prema kojem 96% djece od 10 do 15 godina koristi društvene mreže, pri čemu je veliki postotak bio izložen štetnom sadržaju poput nasilja, mizoginije i materijala koji promovira poremećaje prehrane i samoozljeđivanje. Svako sedmo dijete prijavilo je i iskustvo predatorskog ponašanja odraslih ili starijih korisnika.