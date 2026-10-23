Meta posebnim dogovorom zadržala Zuckerberga u Kaliforniji unatoč novom porezu

Mark Zuckerberg ostaje u Kaliforniji unatoč ozbiljnim prijetnjama o odlasku zbog najavljenog poreza na milijardere. Upravni odbor Mete sklopio je poseban sporazum sa svojim osnivačem kako bi osigurao da tvrtka zadrži stabilnost u ključnom razdoblju razvoja tehnologije.

Prijetnja odlaskom

Stanovnici Kalifornije će 3. studenog glasati o Prijedlogu 40, inicijativi koja bi uvela jednokratni porez od pet posto na imovinu osoba bogatijih od milijardu USD. Bogatstvo Marka Zuckerberga procjenjuje se na nevjerojatnih 226 milijardi USD, pa bi potencijalni porezni račun bio ogroman. To ga je nagnalo da ozbiljno počne razmišljati o preseljenju izvan granica te savezne države.

Tijekom teških i povremeno napetih pregovora, Zuckerberg je upravnom odboru poručio da planira ostati u tvrtki. Ipak, upozorio je da razmatra preseljenje svog glavnog prebivališta kako bi izbjegao novi namet.

​- Stavljanje moje kuće na tržište nekretnina bilo bi javno i neizbježno bi izazvalo komentare zaposlenika, što bi otvorilo pitanja o budućem upravljanju tvrtkom - objasnio je Zuckerberg upravnom odboru.

Zadržavanje kontrole uz nove dionice

Pregovori su rezultirali sporazumom prema kojem se Zuckerberg obvezao ostati stanovnik Kalifornije sljedećih osam godina. Zauzvrat, Meta će početkom 2027. godine izdati novu klasu dionica bez prava glasa.

Ovaj financijski manevar funkcionira kao podjela dionica. On će omogućiti izvršnom direktoru da proda dio svog udjela i pokrije eventualne porezne obveze, a da pritom ne izgubi kontrolu nad tehnološkim divom.

Poseban odbor unutar tvrtke zaključio je da je ostanak Zuckerberga u sjedištu od presudne važnosti. Naglasili su da njegov rad na razvoju umjetne inteligencije zahtijeva svakodnevnu prisutnost u vrijeme žestoke konkurencije na tržištu.

​- Njegov talent i vodstvo ključni su za naš rast, strategiju i stabilnost od samog početka, a mi želimo da se to nastavi - priopćili su iz Mete.

Egzodus najbogatijih

Ideja o oporezivanju najbogatijih građana izazvala je snažne podjele u Kaliforniji. Dok sindikati podržavaju inicijativu jer bi prikupila desetke milijardi dolara za zdravstvo, guverner Gavin Newsom i poslovna zajednica oštro joj se protive.

Protivnici upozoravaju da će porez otjerati najbogatije poduzetnike, čime bi država dugoročno izgubila važne prihode. Prijetnje očito nisu bile prazne jer su mediji ranije izvijestili da je Zuckerberg već kupio luksuzno imanje u Miamiju.

Kaliforniju su zbog visokih troškova i poreznih pritisaka ranije već napustili poznati tehnološki moguli poput Larryja Pagea i Sergeya Brina. Glasanje početkom studenog pokazat će hoće li država zaista uvesti ovaj povijesni namet ili će milijarderi ipak odahnuti.