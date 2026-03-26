Mislima 'rastura' u Warcraftu: 'Neuralink mi je dao novi život'

Jon L. Noble, 43-godišnji veteran britanske vojske iz Hampshirea, obilježio je prvih sto dana života s Neuralinkovim N1 implantatom, računalom u mozgu koje mu je, kako kaže, iz temelja promijenilo svakodnevicu. Noble, koji je od 2003. godine paraliziran od vrata nadolje nakon teške ozljede kralježnice zadobivene u prometnoj nesreći tijekom vojne službe, podijelio je svoje inspirativno iskustvo na društvenoj mreži X. U objavi koja je privukla globalnu pažnju, opisao je tehnologiju kao revolucionarnu i ključnu za povratak neovisnosti. "Sto dana je prošlo i već ne mogu zamisliti život bez njega", napisao je.

Operacija je bila iznenađujuće laka

Cijeli proces, koji se donedavno činio kao scenarij iz znanstvenofantastičnog filma, za Noblea je postao stvarnost 11. prosinca 2025. godine. Kirurški zahvat obavljen je u prestižnoj Nacionalnoj bolnici za neurologiju i neurokirurgiju u Londonu, u sklopu napredne kliničke studije GB-PRIME. Pod općom anestezijom, specijalizirani robotski sustav s kirurškom preciznošću je ugradio 1024 ultratanke, fleksibilne niti u njegov motorni korteks, dio mozga odgovoran za planiranje i izvršavanje voljnih pokreta. Sam zahvat opisao je kao "iznenađujuće lak". Na opće iznenađenje, otpušten je iz bolnice samo 12 sati kasnije. Oporavak je bio jednako impresivan: već treći dan osjećao se znatno bolje, a do sedmog dana maleni kirurški ožiljak na glavi počeo je primjetno blijedjeti.

Od potpunog početnika do naprednog korisnika

Prava prekretnica i "početak zabave", kako je to Noble opisao, dogodila se dva tjedna nakon operacije, kada je njegov implantat prvi put bežično uparen s MacBook računalom. Iako nikada prije nije koristio Appleov operativni sustav, nakon vrlo kratkih kalibracijskih sesija vođenih od strane Neuralinkovih inženjera, počeo je pomicati kursor po ekranu isključivo snagom svojih misli. Fascinantno je da je već do trećeg tjedna ovladao osnovnim funkcijama do te mjere da su mu radnje poput scrollanja, klikanja i tipkanja postale "druga priroda". Njegov napredak bio je toliko strelovit da je u rekordnom roku prešao put od potpunog novaka do "power usera", nadmašivši sva očekivanja tima koji je pratio njegov razvoj.

Vrhunac postignuća: Igranje World of Warcrafta mislima

Osamdesetog dana svog putovanja s implantatom, Noble je bio spreman za ono što je sam nazvao "ulaskom u veliku ligu". Uspio je u potpunosti zaigrati jednu od najpoznatijih online igara na svijetu, World of Warcraft, koristeći isključivo svoje misli za upravljanje likom. Priznao je da je u početku proces sinkronizacije bio izazovan, no uz predanost i vježbu, njegov mozak i sofisticirano sučelje postigli su zavidnu razinu sklada. Ubrzo je bio u stanju istraživati virtualni svijet Azerotha i sudjelovati u kompleksnim misijama (raidovima) punom brzinom, bez ikakve fizičke interakcije s računalom. Videoisječak koji je podijelio na mreži X, a koji demonstrira njegove vještine, postao je viralan i inspirirao tisuće ljudi.

'Nije samo novi način korištenja računala, već novi način života'

Noble, koji je službeno identificiran kao 18. pacijent na svijetu i peti u Ujedinjenom Kraljevstvu s ugrađenim Neuralinkovim implantatom, naglašava da mu uređaj nije donio samo novu metodu upravljanja tehnologijom. "N1 mi nije samo dao novi način korištenja računala - dao mi je novi način života", napisao je, dodavši kako je novostečena "sloboda zarazna". Vraćena mu je ključna razina neovisnosti koju mu je kvadriplegija oduzela, omogućivši mu da ponovno samostalno komunicira, radi i zabavlja se u digitalnom svijetu. Njegovo iskustvo, uz ono prvog pacijenta Nolanda Arbaugha, pruža neprocjenjive podatke za daljnji razvoj sučelja mozak-računalo i nudi konkretnu nadu milijunima ljudi diljem svijeta koji se suočavaju s teškim oblicima paralize.