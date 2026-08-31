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Motorna ulja naglo poskupjela: Evo zašto ćemo zamjenu za njih u budućnosti plaćati puno više

Piše Autostart,
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Motorna ulja naglo poskupjela: Evo zašto ćemo zamjenu za njih u budućnosti plaćati puno više
Foto: autostart.hr
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Današnje poskupljenje motornog ulja zapravo je spoj dva problema: dugoročnog tehnološkog poskupljenja proizvoda i aktualnog šoka u opskrbnom lancu

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Cijena motornog ulja već je godinama u porastu, ali 2026. donijela je novi udar. U središtu problema našla su se bazna ulja Grupe III, ključna sirovina za velik dio modernih sintetičkih maziva. Zbog poremećaja opskrbe s Bliskog istoka njihova je cijena u Europi i SAD-u gotovo utrostručena, na oko 4000 dolara po toni u odnosu na razine prije rata. To ne znači da je litra gotovog ulja poskupjela tri puta, ali je rast cijena relativno velik i mogao bio se nastaviti i u bliskoj budućnosti.

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Komentari 2
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