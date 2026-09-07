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Može li turbo izdržati 300.000 km? Sve ovisi o nekoliko navika

Piše Autostart,
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Može li turbo izdržati 300.000 km? Sve ovisi o nekoliko navika
Foto: McLaren
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Danas kvalitetan i ispravno konstruiran turbo može trajati koliko i sam motor te bez problema preživjeti 300.000, pa i 350.000 kilometara. No postoje navike koje mu mogu dramatično skratiti život

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Za turbopunjač mnogi još uvijek misle da se radi o skupom i osjetljivom dijelu motora koji će prije ili poslije sigurno otkazati. U stvarnosti nije više tako. Turbopunjači su napredovali i postali mnogo izdržljiviji. Danas kvalitetan i ispravno konstruiran turbo može trajati koliko i sam motor te bez problema preživjeti 300.000, pa i 350.000 kilometara. No postoje navike koje mu mogu dramatično skratiti život. Dobra vijest je da ih nije teško izbjeći.

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