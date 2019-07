Mreže su satima u problemima: 'Pali' Fejs, Twitter, Instagram...

Milijuni korisnika društvenih mreža iz Europe i SAD-a javljaju probleme s učitavanjem fotografija i videa na Facebooku i Instagramu, ali i probleme sa slanjem i primanjem poruka na Messengeru i WhatsAppu.

Iz Facebooka su na Twitteru poručili kako su svjesni problema te rade na tome da ih što prije otklone.

- Ispričavamo se zbog poteškoća i radimo kako bi normalizirali stanje što je prije moguće - napisali su.

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown