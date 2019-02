Na Dane komunikacija dolazi stručnjak za ljudsko ponašanje

Dani komunikacija bogatiji su za još jednog predavača. Uz podršku Hrvatskog Telekoma, iz Londona nam stiže stručnjak za bihevioralnu psihologiju i autor bestsellera o ponašanju potrošača, Mark Earls.

Britanski The Guardian opisao ga je kao „Malcoma Gladwella na speedu“. Earls je stoga zasluženo prozvan HERDmeisterom ili, drugim riječima, genijem za dešifriranje psihologije masa.

Earlsova fascinacija psihologijom masa ujedno je postala i centralna tema njegovih poznatih knjiga poput HERD – How to Change Mass Behaviour, I'll Have What She's Having – Mapping Social Behaviour, Welcome to the Creative Age i mnogih drugih.

Primjenom suvremene bihevioralne te kognitivne znanosti na poslovanje poduzeća i znanjem kreativca koji je vodio timove u agencijama poput Ogilvyja, Earls se danas smatra jednim od vodećih autora koji se bave ponašanjem potrošača i stručnjakom za mase.

Na Danima komunikacija Earls će se predstaviti predavanjem “#CopyCopyCopy”. Sudionici će imati priliku čuti kako kopiranje – a ne originalnost ili talent usamljenog genija – već dugo leži u srži kreativnosti i rješavanju problema jer civilizacija stara nekoliko tisuća godina više i ne može poznavati istinsku originalnost. Njegova pomalo kontroverzna poruka svim sudionicima festivala glasi: “Kopiranje je jedan od najvećih darova čovječanstvu, pa zašto ga ne naučiti raditi dobro?”