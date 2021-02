Osijek je postao jedan od vodećih hrvatskih centara kada je riječ o IT industriji, novi modul osječke Akademije za umjetnost i kulturu i OSC-a upravo usmjerava studente u tom smjeru stvarajući studentima nove interese za industriju s kojom se neki još nikada nisu susreli. Ime ovoga studija je Modul Dizajn digitalnih interakcija, a na njemu, osim profesora Akademije, studentima predmete predaju i zaposlenici te direktori osječkih IT firmi.

Studente je vijest o pokretanju novog modula oduševila jer su se takvi načini obrazovanja do ovog trenutka na raznim platformama i učilištima naplaćivala, a sada su dobili priliku od vodećih ljudi iz struke kroz svoje dvije godine diplomskog studija učiti u potpunosti besplatno.

Sadržaj koji prati trendove

- Ponosna sam što smo u suradnji s IT tvrtkama pokrenuli modul Dizajn digitalnih interakcija koji se izvodi kao izborni modul u okviru naših diplomskih sveučilišnih studija, a posebice zanimanjem studenata za sudjelovanje, njihovim angažmanom i napretkom koji su ostvarili tijekom posljednjih triju semestara. Zahvalna sam nastavnicima, kako stručnjacima iz prakse tako i nastavnicima Akademije, koji su bili spremni angažirati se u razvoju i provedbi ideje, te kreirati novi sadržaj koji prati trendove u području kojim se bavimo - rekla nam je Ivana Bestvina Bukvić, jedna od zaslužnih profesora Akademije za pokretanje ovoga modula.

Prednost ovoga modula je i mogućnost studenata da u IT firmama obavljaju praksu tijekom studija i tako iz prve ruke saznaju kako rad u IT-u funkcionira.

- Jako mi je drago što smo sklopili suradnju s IT firmama Bamboo Lab, Cobe, Inchoo, Mono, Plava tvornica, Prototyp i Symbol u kojima studenti uz pomoć svojih mentora dodatno unaprjeđuju stečena znanja. Nadam se da će ta inicijativa biti tek jedna u nizu uspješnih primjera kvalitetne suradnje osječkog Sveučilišta i IT tvrtki - zaključila je profesorica Bestvina Bukvić koju mnogi studenti od milja zovu majkom DDI-a.

Razvoj dizajnerske scene u Osijeku

Dizajn digitalnih interakcija je ujedno nastao i kao nastavak inicijative udruge Osijek Software City i Dizajnerske inicijative Osijek kojim se potiče razvoj dizajnerske scene u Osijeku.

- Ideja se rodila u komunikaciji OSC-a i Akademije, želimo pozdraviti i odličnu suradnju s profesoricom Ivanom Bestvinom Bukvić s Odsjeka za kulturu, medije i menadžment na Akademiji. Smatramo da je Akademija za umjetnost i kulturu pravo mjesto gdje smo ovo trebi započeti jer je programom najbliži onome što smo mi tražili, plus, to što smo se nadali da će studenti svoju kreativnost uspjeti pretočiti u digitalnu sferu - kaže predsjednik Osijek Software Cityja, Mihael Tomić.

Gerilski pristup dizajnu

Za prvu generaciju ovoga modula odredili su maksimalan broj od 15 studenata kako bi se nastava mogla izvoditi efikasnije i kvalitetnije. U drugoj generaciji, kada su vidjeli uspjeh prve generacije, broj studenata su odlučili povećati na 17.

- Modul DDI je bio pravi gerilski pristup obrazovanju; studentima koji su se odlučili za taj modul smo pokušali promijeniti paradigmu njihove budućnosti i pružiti im znanja koja će im dugoročno biti od velike koristi. Po viđenom, na završnim projektnim radovima, studenti su upili puno znanja i mislim da mnoge od njih čeka svijetla budućnost u digitalnom dizajnu - pohvalio je svoje studente Mihael.

Jedan od vanjskih predavača, a ujedno i direktor IT firme bio je i Andrej Mlinarević iz tvrtke Prototyp. Andrej je tako rekao kako im je, između ostaloga, motivacija priključivanja ovome modulu nedostatak dizajnera na tržištu rada što misle da su upravo i uspjeli osigurati jer se većina studenata modula upravo zaljubila u dizajn.

Studenti na modulu pokazali su izuzetnu spretnost, otvorenost za stjecanje novih znanja i zainteresiranost za modul. - Posebno nas čini sretnima činjenica kako su neki studenti odlučili svoju buduću karijeru usmjeriti prema područjima digitalnog dizajna - od dizajna korisničkih sučelja, digitalne ilustracije i sličnih područja. Studenti su ujedno pokazali veliko znanje i vještinu te svakako smo zadovoljni prenesenim znanjem. Sjajni praktični radovi dokaz su naučeno i rezultat su našeg truda da prenesemo što više aplikativnih znanja i vještina - rekao je Andrej.

'Modul mi je bio kao suđen'

Dokaz koliko je ovaj eksperimentalni studij bio 'pun pogodak' za studente govore nam studenti prve generacije modula koji su prije nekoliko dana dobili svoje diplome Osijek Software Cityja. Kažu nam kako im je bilo neobično odabrati ovaj izborni modul jer nikada nisu čuli za takvo što, ipak, drago im je što su ga upisali jer su mnogi već počeli graditi svoj dizajnerski portfolio i rad u IT industriji.

Jedan od studenata te prve generacije DDI-a, Dragan Vuleta, modul nije očekivao, ali je bio presretan kada je čuo da će ga imati priliku upisati jer je oduvijek htio biti u digitalnom svijetu, no nikada nije našao fakultet koji ga usmjerava u tom dizajnerskom smjeru.

- Modul kao da mi je bilo suđen, želim ostati u tom svijetu i unaprijediti znanja i vještine koje sam stekao do sada kako bih se mogao zaposliti - govori nam ovaj student.

Prva generacija modula nastavu je imala u specifičnim uvjetima zbog pandemije korona virusa, no to ih nije obeshrabrilo.

- Drugi semestar prve godine modula bio je dinamičan. Kada smo prešli na online nastavu bilo je teže ispunjavati sve obaveze nego prije jer se izvodi kao da svi studiramo dvopredmetno, ali uz trud sve se može - nastavlja Dragan koji uz DDI pohađa smjer Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama.

Praksu je Dragan obavljao u osječkoj firmi Prototyp. Za zadatke i dogovore nalazili su se uživo, a zadatak su rješavali kod kuće. U pamćenju je Draganu ostao kolegij Tipografija koji je pohađao na prvoj godini modula.

- To je bio početak učenja o web dizajnu. Rekao bih da je to bio početak svijetle budućnosti koja nas očekuje, naravno uz naš rad i volju za tim - rekao je Dragan.

S njim se složila njegova kolegica Tena Vuksanić koja je budućnost u medijima zamijenila budućnosti u IT industriji.

- Zanimao me taj aspekt dizajna o kojemu smo čuli na predstavljanju samog modula. Mogu reći kako sam se osjećala kao pokusni kunić ali u pozitivnom smislu. Nismo znali što nas očekuje i u što ulazimo pa je to bilo dosta zabavno - započela je studentica.

Rekla je kako ju je dizajn oduševio te kako u budućnosti, motivirana ovim modulom, želi biti grafički dizajner u IT industriji.

- Meni je na modulu odlično! Naučili smo svašta i dalo nam je podlogu koju kasnije možemo usavršavali u smjeru koji nas zanima jer ovdje svatko od nas ima nekakve drukčije interese vezane uz IT industriju. Najviše od svega mi se ipak svidio dizajn plakata, letaka, materijala za društvene mreže - nastavila je.

Ona je svoju praksu imala priliku obavljati u Inchoo, u marketinškom odjelu gdje joj je, kako kaže, bilo odlično.

- Preporučila bi ovaj modul svima koji se imalo interesiraju za ovu industriju. Ne moraju znati niti crtati već sve nauče kroz ove dvije godine. Puno nas se zainteresiralo za stvari o kojima nikada nismo niti razmišljali tako da je bilo jedno odlično iskustvo za sve nas - zaključila je.