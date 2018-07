Najbolja japanska kupnja u klasi je dizelska Honda Civic

Nova Honda Civic već nas je oduševila u izvedbama s novim benzinskim turbomotorima, no i s provjerenim dizelašom koji je stigao naknadno auto je pun pogodak. Motor radi vrlo uglađeno, za jednog dizelaša voli se zavrtjeti i jednostavno pršti od okretnog momenta tako da imate dojam kako vozite osjetno snažniji auto. Najbolja strana je potrošnja. Na testu je auto u mješovitoj vožnji trošio samo 5,2 l/100 km, a u gradu tek nešto više - 5,7 litara.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Oduševljava ponašanjem u vožnji. Ona je udobna, no kad poželite pojuriti, ponaša se poput sportskog kompakta. S obzirom na to da spada među najveće kompakte, ne čudi što u unutrašnjosti i u prtljažniku (478 litara) ima mjesta kao u autu srednje klase. Najbolja strana je odnos uloženog i dobivenog. Bogato opremljeni testni model stoji 164.990 kuna, a to je iznos na koji rijetko koji konkurent u klasi ima odgovor.

Originalni dizajn

Unutrašnjost izgleda sportski, izrađena je od kvalitetnih materijala uz besprijekornu završnu obradu

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Odličan izgled

S obzirom na to da je ovo osnovna oprema, Civic izgleda izvrsno. Sve je tu, čak i ukrasni detalji poput atraktivnih alunaplataka

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Bogata oprema

U osnovnoj opremi Civic ima grijana sjedala, automatsku klimu, adaptivni tempomat, sustav za držanje u voznom traku....

Foto: Igor Soban/PIXSELL

TVORNIČKI PODACI

Honda Civic 1.6 i-Dect Comfort

masa: 1337 kg

dimenzije: 452x180x143 cm

obujam: 1597 ccm

snaga: 88 kW/120 KS

0 – 100 km/h: 10,0 s

najveća brzina: 201 km/h

potrošnja: 3,5 l/100 km

cijena: 164.990 kn (testni model) 142.114 kn (osnovni model)