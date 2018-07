Najbolja maturantica: Rasturila je fiziku, hrvatski i matematiku

- Uzbuđena sam i sretna. Nisam očekivala da ću osvojiti nagradu. Pretpostavljala sam da sam dobro napisala maturu, ali nisam znala da je ovoliko dobro.

Kaže nam to Iva Madunić (18), maturantica 3. gimnazije u Splitu i dobitnica nagrade Marin Soljačić. Naime, Iva je na ispitima iz hrvatskog jezika, matematike i fizike na maturi ostvarila najbolje rezultate. U utorak je u Ministarstvu obrazovanja dobila nagradu Marin Soljačić u iznosu od 5000 američkih dolara.

- Nisam se nešto posebno pripremala za maturu, većinom sam redovito učila tijekom sve četiri godine. Zadnjih nekoliko tjedana sam ponovila gradivo i to je to - skromno priznaje. Smatra kako je redovito učenje najvažnije za uspjeh. Matematika joj najdraži predmet, a želja joj je upisati studij računarstva u Splitu. Nagradu od 5000 američkih dolara većim će dijelom štedjeti, no priznaje, svakako će se i počastiti.

- Nemam još konkretne planove, ali možda odem na neko putovanje - kaže. Manu hrvatskog školstva vidi u velikom broju informacija kojima su učenici ponekad 'bombardirani'.

- Mislim da bi trebalo srezati višak činjenica i dati učenicima neku općenitu sliku - kaže nam dobitnica. Nagradu joj je uručio hrvatski znanstvenik Marin Soljačić i ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.

- Ovo je za mene uvijek jedan od najsretnijih dana u godini. Hrvatska ima blistavu budućnost baš zato što ima toliko talentiranih i motiviranih mladih ljudi - istaknuo je Soljačić.

Dodao je kako je bitno i pomagati drugima, mlađima od sebe, da i oni postanu izvrsni. Tako, smatra Soljačić, ne samo da će cijelo društvo biti bolje, nego će se i sami učenici osjećati sretnije. Uz glavnu nagradu, ministrica Divjak i znanstvenik Soljačić dodijelili su posebna priznanja i 2500 kuna nagrade u ime Ministarstva obrazovanja dvadesetero učenika koji su na maturi najbolje riješili ispite iz hrvatskog, matematike i engleskog jezika na višoj razini te osmero učenika koji su dva ispita riješili sa stopostotnom točnošću.

- Ohrabrujuće je što naši nagrađeni maturanti dolaze iz raznih dijelova Hrvatske, što znači da izvrsnost i njegovanje izvrsnosti prevladavaju u svim školama diljem zemlje. Želimo da škole razvijaju puni potencijal učenika, što je i sadržaj nove reforme koja je već sad u zbornicama - zaključila je ministrica Divjak.