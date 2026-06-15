Kosmera je početkom godine pokazala dvije velike električne limuzine, Star Matrix i Star Razer, a sada najavljuje pogonski sklop koji bi mogao biti vrh svega što danas postoji u serijskoj proizvodnji
OD USISAVAČA DO ZVIJERI
Najjači: Kineski proizvođač usisavača sprema limuzine s više od ogromnih 3000 KS
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Kineska tehnološka kompanija Dreame, poznata po robotskim usisavačima i kućanskim uređajima, preko nove marke Kosmera ulazi u svijet električnih automobila visokih performansi. Kosmera je početkom godine pokazala dvije velike električne limuzine, Star Matrix i Star Razer, a sada najavljuje pogonski sklop koji bi, ako se tvorničke brojke potvrde, mogao biti vrh svega što danas postoji u serijskoj proizvodnji.
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