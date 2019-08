Najveći web shop ima više od 4000 proizvoda koji su opasni!

Sin je vozio motocikl i udario u automobil koji je izletio pred njega. Ispala mu je kaciga s glave i na mjestu je poginuo, ispričala je Amerikanka čiji je sin kacigu kupio u najvećoj svjetskoj internetskoj prodavaonici Amazon.com.

Uvjerena da je kaciga bila neispravna, majka je tužila Amazon, čiji su odvjetnici na sudu tvrdili kako Amazon nije prodavao tu kacigu, nego samo objavio tko je prodaje. Proces je završio nagodbom, čiji je dio bio i obaveza da se ne objavljuje tko je kriv.

Ispravnost kacige ipak je istražila američka uprava za sigurnost prometa. Utvrdili su da nije bila u redu i zabranili su prodaju. Bio je to i povod za veliko istraživanje njujorškog poslovnog lista The Wall Street Journal, čiji su novinari otkrili da su 44 oglašene kacige “pale” na službenim sigurnosnim testovima, ali i da je na stranici Amazon.com najmanje 4152 proizvoda koje su američke državne institucije proglasile nesigurnima, krivo označenima ili su zabranile prodaju.

- Nakon što smo listu proizvoda pokazali Amazonu, rekli su da su pregledali objave o njima i izmijenili ih ili uklonili za 57 posto te dodali kako zahtijevaju da svi proizvodi koje nude budu u skladu s američkim zakonima - objavio je The Wall Street Journal.

Tad je Amazon uklonio i spornu kacigu sa svoje internetske stranice.

Igračke isto na listi sumnjivih proizvoda

Novinari su otkrili i najmanje 157 dječjih proizvoda, uključujući one za uspavljivanje, za koje su američke vlasti utvrdile da mogu ugušiti mališane. Neki su bili označeni i preporukom “Amazonov izbor”.

- U razdoblju između svibnja i kolovoza ove godine kraj 116 proizvoda oglašenih na Amazonu pisalo je da ih je odobrila američka Agencija za hranu i lijekove, iz koje su nam potvrdili da to nije točno - objavio je The Wall Street Journal.

Među njima su bile i četiri igračke, a ta Agencija za igračke nije nadležna.

Pronašli su i 98 seruma za rast trepavica za koje nitko nije ni zatražio dozvolu za prodaju.

Prodavali su i benzokain, sredstvo za ublažavanje bolova desni, zuba i grla bez zakonom propisane oznake da ga ne smiju koristiti djeca u dobi do dvije godine. Riječ je o sredstvu koje, kad je u gelu, smanjuje preosjetljivost muškog spolnog organa i produljuje erekciju, no to je samo posredno vezano uz djecu.

Neposredno opasan mogao bi biti dječji ksilofon za koji su napisali da je od “visokokvalitetnih neotrovnih materijala, siguran i namijenjen maloj djeci”, a ispitivanje je pokazalo da sadrži gotovo četiri puta više olova nego što je dopušteno. Majka koja ga je kupila 16-mjesečnom sinu odmah ga je bacila jer većina djece u toj dobi igračke prvo stavljaju u usta.

Glasnogovornica Amazona odgovorila je The Wall Street Journalu kako im je “sigurnost kupaca prioritet”.

- Naši automatizirani alati svakih nekoliko minuta provjeravaju stotine milijuna predmeta i sumnjive uklanjaju sa stranice - rekla je glasnogovornica i nije novinarima omogućila razgovor s čelnicima tvrtke.

Amazon je 1994. godine osnovao Jeff Bezos kao internetsku knjižaru. Na početku su sami sve slali kupcima, a kako se posao širio i na druge artikle, pošiljke su kupcima počeli slati sami proizvođači.

Takvih je 2001. godine bilo oko šest posto, a danas, procjenjuje se, pola robe koju Amazon oglašava pod njegovom je kontrolom, a za pola je samo posrednik. Preko Amazona se odvija 36,5 posto internetske trgovine na svijetu (slijedi eBay sa 6,9 posto) i prošle su godine imali 223 milijarde prihoda.

Provjerite od koga naručujete



Uvijek provjerite što su drugi kupci napisali o prodavaču od kojeg želite naručiti robu. Iskustva korisnika najvažniji su pokazatelj ozbiljnosti prodavača, kvalitete njegovih proizvoda, brzine i kvalitete isporuke te spremnosti za rješavanje sporova u vezi s transakcijama, upozorenje je kupcima na Amazonovim internetskim stranicama kojima, čini se, sami nisu obraćali dovoljno pozornosti.