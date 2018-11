Nakladnici: Nemamo vremena napraviti kvalitetne udžbenike

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u četvrtak je otvorilo novo savjetovanje o kurikulumu Matematike za osnovne škole i gimnazije.

O nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma svi zainteresirani mogu raspravljati na stranici esavjetovanja, a savjetovanje je otvoreno do 15. prosinca, poručuju iz Ministarstva.

To je još jedan korak u pripremi uvođenja kurikularne reforme u sve škole od iduće školske godine, što je ministrica Blaženka Divjak i službeno najavila na saborskom aktualcu u srijedu.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL Izdavači nisu oduševljeni njezinom izjavom.

- Radi se o vrlo napregnutoj situaciji. Mi nemamo pojma o tome, jer nas još nitko nije službeno obavijestio - napominje predstavnik izdavača Zdenko Ljevak.

Upozorava da tek nakon što se donesu konačne verzije kurikuluma, ministarstvo može raspisati natječaj na temelju kojeg autori, u suradnji s izdavačima, kreću pisati udžbenike.

'Sve se rješava na vrijeme'

No u ministarstvu naglašavaju kako se sve rješava na vrijeme. Uz odluku o provođenju reforme, koju će ministrica potpisati ovih dana, bit će priloženi i kurikulumi. Sa Svetica naglašavaju da se će se o njima voditi javna rasprava prema zakonskoj proceduri, kao što se vodila i pri donošenju kurikuluma informatike. O primjedbama će odlučivati nove stručne radne skupine, za koje natječaj traje do 20. studenog.

U ministarstvu ističu i da će se prijedlozi odluka o donošenju kurikuluma staviti u javno savjetovanje od 30 dana sredinom studenoga.

- Javna rasprava traje 30 dana, a konačni kurikulumi bit će doneseni krajem siječnja, što ostavlja dovoljno vremena za sve druge potrebne aktivnosti - tvrde u ministarstvu.

Predstavnik izdavača, međutim, poručuje kako je to premalo vremena, što će se odraziti i na kvalitetu novih udžbenika.

- Brzina nikad nije donijela kvalitetu. Kurikulumi su trebali biti doneseni još prošle godine. Rokovi se nikako ne poštuju. Jedno su želje, a realnost nešto sasvim drugo - zaključuje Ljevak. Upozorava da nisu sretni ni zbog prijedloga Zakona o udžbenicima koji je prošao prvo čitanje u Saboru te da ministarstvu šalju dopis s cijelim nizom primjedbi.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prema najavama ministarstva, kurikularna reforma iduće godine ulazi u prve i pete razrede osnovne škole, u prirodoslovne predmete u sedmome razredu, te u prve razrede srednjih škola općeobrazovnog usmjerenja.

Istovremeno, Neven Budak, član stručne radne skupine za kurikulum povijesti ističe kako još postoji veliki entuzijazam kod ljudi koji rade na reformi.

- ‘Škola za život’ možda nije reforma kakva je originalno bila zamišljena, ali je svakako vrijedna i značajna - kaže bivši predsjednik Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.

Tema: Bolje obrazovanje 2018.