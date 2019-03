Nakon fotografija, otkrili i što Huawei P30 krije 'pod haubom'

Huawei će krajem mjeseca u Parizu otkriti P30 seriju telefona kojom će nastaviti svoj okršaj sa Samsungom i borbu za svjetski broj 1, a posljednjih dana otkrivamo sve više aduta koji će im u tome pomoći.

'ello gorgeous... here's the Huawei P30 Pro in red. Many more pics here: https://t.co/Xbint0dtxG pic.twitter.com/c0DweNmucl