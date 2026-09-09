Volkswagen je s investicijskom kompanijom Aurelius Capital i njemačkom saveznom zemljom Donjom Saskom dogovorio ključne uvjete moguće prodaje tvrtke Volkswagen Osnabrück GmbH
PRONAŠLI SPAS
Nakon kabrioleta, Volkswagen tvornica će proizvoditi oružje
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Jedna od najneobičnijih posljedica velike Volkswagenove reorganizacije upravo se događa u Osnabrücku. Tvornica u kojoj se danas proizvodi Volkswagen T-Roc Cabriolet trebala je nakon završetka proizvodnje automobila ostati bez jasne budućnosti, no pronađeno je sasvim drukčije rješenje. Pogoni bi od 2027. trebali postati centar za sigurnosnu i obrambenu tehnologiju, a među prvim projektima bit će proizvodnja sustava i komponenti za protuzračnu obranu.
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