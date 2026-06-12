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POGON NA TEKUĆE GORIVO

Nakon problema Japan u svemir uspješno lansirao raketu H3

Piše HINA,
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Nakon problema Japan u svemir uspješno lansirao raketu H3
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Foto: KYODO

Raketa je prvi put poletjela bez pomoćnih potisnika na kruto gorivo. Uspjeh dolazi nakon niza tehničkih problema i neuspjelih misija japanskog svemirskog programa.

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Japan je u petak uspješno lansirao raketu H3 koja je prvi put poletjela koristeći isključivo motore na tekuće gorivo, izvijestila je agencija Kyodo pozivajući se na Japansku agenciju za istraživanje svemira (JAXA). Raketa je lansirana iz Svemirskog centra Tanegashima na jugozapadu Japana oko 9:55 po lokalnom vremenu, te je u orbitu ponijela šest malih satelita. Lansiranje je bilo odgođeno za dva dana zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Raketa H3 je poletjela s tri glavna motora na tekuće gorivo, bez pomoćnih raketnih potisnika na kruto gorivo.

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Prema JAXA-i, riječ je o jednostavnijoj konfiguraciji koja je lakša i jeftinija od drugih inačica rakete. Među šest satelita nalazili su se Umitsubame, satelit Instituta za znanost u Tokiju namijenjen promatranju oceana pomoću visokoučinkovite kamere, te Shiraito, satelit Sveučilišta Shizuoka koji će testirati tehnologiju uklanjanja svemirskog otpada.

"Čestitke našim partnerima iz JAXA-e na uspješnom lansiranju", napisao je čelnik NASA-e Jared Isaacman na društvenoj mreži X.

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Uspješno lansiranje predstavlja važan poticaj japanskom svemirskom programu nakon nekoliko nedavnih neuspjeha. Misija rakete H3 u prosincu nije uspjela postaviti satelit u orbitu, dok je prvi let rakete u ožujku 2023. završio neuspjehom nakon što se motor drugog stupnja nije upalio. Lansiranje rakete H3 broj 6 bilo je dodatno odgođeno nakon što je tijekom prošlogodišnjeg testa rada motora otkriven tehnički problem, navodi Kyodo.

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