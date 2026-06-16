Nakon zabrane društvenih mreža, Britanci najavljuju i 'noćni policijski sat' za mlade

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, nakon što je objavila planove o potpunoj zabrani društvenih mreža za mlađe od 16 godina, sada najavljuje i dodatne, još strože mjere. Među njima se ističu uvođenje noćnog policijskog sata i prekidi u "beskonačnom skrolanju" za sve mlađe od 18 godina. Zabrana korištenja platformi poput Snapchata, TikToka, YouTubea, Instagrama, Facebooka i X-a trebala bi stupiti na snagu u proljeće 2027. godine, a ovaj potez dio je šireg globalnog trenda u kojem države pokušavaju strože regulirati utjecaj tehnologije na djecu.

"Vratit ćemo djeci djetinjstvo"

Inicijativa, koju je najavio premijer Keir Starmer, ima za cilj zaštititi djecu od štetnog sadržaja i ovisničkog dizajna platformi koje su, prema mnogim stručnjacima, postale "nesigurne po dizajnu". Odluka je uslijedila nakon nacionalne konzultacije u kojoj je sudjelovalo 116.000 ljudi i koja je pokazala snažnu podršku javnosti, pri čemu je čak devet od deset roditelja podržalo zabranu.

​- Idemo dalje od bilo koje zemlje na svijetu zabranom društvenih mreža za mlađe od 16 godina i uvođenjem širih mjera zaštite kako bismo djeci vratili djetinjstvo - rekao je premijer Keir Starmer u službenoj objavi.

Kao ključne dodatne mjere, vlada najavljuje uvođenje noćnog policijskog sata i prekida u "beskonačnom skrolanju" za sve mlađe od 18 godina, a više detalja o tome bit će poznato u srpnju. Uz to, Starmerova vlada najavila je i "vodeće svjetske blokade štetnih funkcija", poput prijenosa uživo (livestreaminga) i komunikacije s nepoznatim osobama za mlađe od 16 godina. Ta će se ograničenja, kako je pojašnjeno, primjenjivati i na online igre. Kako bi se spriječio nagli prijelaz s 16 godina, iste će restrikcije biti zadano uključene i za 16-godišnjake te 17-godišnjake. Važno je napomenuti da se zabrana neće odnositi na usluge za razmjenu poruka poput WhatsAppa i Signala.

Stroža pravila i za umjetnu inteligenciju

Planirane promjene obuhvaćaju i takozvane AI chatbotove za "romantično druženje", koji su dizajnirani za simulaciju seksualnih odnosa. Za njihovu upotrebu bit će potrebna dob od najmanje 18 godina. Slična ograničenja intimnih funkcionalnosti na AI chatbotovima primjenjivat će se i općenito za sve mlađe od 18.

Provedba zakona i reakcije

Platforme će, prema novom zakonu, morati provjeravati dob svojih korisnika. Regulator za komunikacije Ofcom bit će zadužen za određivanje vrsta sustava za provjeru dobi koji će biti prihvatljivi. U vladinom dokumentu navodi se kako će Ofcom "u narednim mjesecima predstaviti različite opcije za učinkovite oblike provjere dobi koji su točni, robusni, pouzdani i pošteni", a spominje se i mogućnost korištenja tehnologije za prepoznavanje lica.

Ova najava izazvala je brojne reakcije. Tehnološke tvrtke, koje su se već suočile sa sličnim pravilima u Australiji, izrazile su zabrinutost. YouTube je u izjavi za medije, kako piše Ars Technica, naveo da "opće zabrane tjeraju djecu s nadziranih platformi prema anonimnim i manje sigurnim uslugama". Slično je poručila i Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, upozoravajući da "zabrane riskiraju izolaciju tinejdžera od online zajednica i informacija te ih tjeraju na neregulirane alternative bez ugrađenih zaštita i roditeljske kontrole".

Političke i stručne kritike

Iako je namjera zakona zaštititi djecu, postoje i oni koji smatraju da se problemu pristupa na pogrešan način. Zastupnica Liberalnih demokrata Victoria Collins prijedlog je nazvala "žalosno neadekvatnim" te smatra da bi se Ujedinjeno Kraljevstvo umjesto toga trebalo usredotočiti na prisiljavanje tehnoloških tvrtki da se pozabave ovisničkim algoritmima i štetnim sadržajem.

Nigel Farage, čelnik desničarske stranke Reform UK, rekao je da je zabrana "dobronamjerna", ali "vjerojatno neće funkcionirati s obzirom na masovnu upotrebu VPN-ova". Dodao je kako će to značiti i "uvođenje digitalnog identiteta na mala vrata", predlažući kao alternativu mobitele s ograničenim funkcijama za djecu.

S druge strane, čelnica Konzervativne stranke Kemi Badenoch pozdravila je odluku, pripisujući zasluge svojoj stranci za pritisak koji je doveo do, kako kaže, "najnovijeg preokreta Laburističke stranke.

*uz korištenje AI-ja