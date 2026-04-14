'Naša platforma za vježbanje matematike ima 5000 riješenih zadataka i 3000 videolekcija'

"Nauči me za 5" naziv je platforme koju ove školske godine isprobavaju srednjoškolci u Brodsko-posavskoj županiji. Radi se o jednoj od najvećih online zbirki zadataka iz matematike prilagođenoj nastavnim kurikulima za gimnazije i strukovne škole. Zamišljena je kao brza i jednostavna priprema mature, ali i testova, te ponavljanje gradiva.

Izrađivali platformu tri godine

- Radi se o 5000 primjera potpuno riješenih zadataka od 1. do 4. razreda srednje škole, s više od 2000 videolekcija u kojima se detaljno objašnjavaju postupci rješavanja zadataka. Napravili smo to po uzoru na projekt koji smo radili 2008. godine, te smo htjeli ponuditi zadatke proširene sustavom testiranja. Sad se za svaki zadatak može provjeriti rezultat i ako je odgovor netočan, platforma odmah povezuje video s objašnjenjem kako se zadatak rješava - kaže za 24sata Mladen Čuljat.

On i Ivan Perić entuzijasti su u programiranju, digitaliji i obrazovanju, te već godinama rade slične projekte. Na platformi "Nauči me za 5" radili su pune tri godine. Čuljat ističe kako im je bilo posebno važno da videolekcije ne traju duže od 10 minuta, kako bi zadržali pažnju mladih korisnika. U timu suradnika je i profesorica matematike u Klasičnoj gimnaziji u Slavonskom Brodu Ines Norac.

- Dobivamo pozitivne komentare i učenika i nastavnika. S obzirom da sve radimo uz potporu Brodsko-posavske županije, ove jeseni osigurali smo kodove za učenike u svim srednjim školama županije. Dosad ju je koristilo više od 2000 učenika, a najviše se pristupa za 3. razred. Na platformi su i zadaci s prošlogodišnje državne mature - ističe Čuljat.

Učenje u vlastitom tempu

Projekt je prije proljetnih praznika predstavljen u Gimnaziji Matije Mesića u Slavonskom Brodu, gdje joj je podršku dao i Borna Vidmar, nekadašnji učenik te škole, te maturant koji je prošle godine napisao najbolji ispit državne mature iz matematike, A razina.

- Platforma "Nauči me za 5" je odličan primjer digitalnog didaktičkog sadržaja koja na popularan način pomaže učenicima učiti matematiku. Omogućuje personalizirano učenje svakom učeniku vlastitim tempom, u vremenu kad mu najviše odgovara, ponavljanje video-lekcije onoliko puta koliko je potrebno. Svim našim učenicima smo predstavili i preporučili ovu platformu za individualno učenje. Važno je da i roditelje učenika budu informirani, da znaju mogućnosti i prednosti i da potiču učenike na svrhovito korištenje - kazala nam je ravnateljica Gimnazije Lucija Brnić.

Izrađuju priručnike za maturu

Njihova gimnazija, inače, izrađuje priručnike za pripremu mature iz gotovo svih predmeta. Kako ističe ravnateljica, njihovi najbolji maturanti većinom ističu kako im nisu potrebne privatne instrukcije, jer kroz nastavu stignu sve pripremiti. Ipak, najviše se pripremaju za bavezne predmete, hrvatski jezik, engleski i matematiku, za koje nerijetko traže i dodatne instrukcije i posebne pripreme. Jedan broj učenika koji upisuje zahtjevnije fakultete, kao što je medicina, posežu za organiziranim ciljanim privatnim pripremama.

Kako ističe, svakako je potrebno uložiti dodatni trud za uvježbavanje, ponavljanje i usustavljivanje naučenoga.

- Prema dosadašnjem iskustvu najviše je takve pripreme potrebno za ispit iz Matematike koja zahtijeva razumijevanje, povezivanje i treniranje logičkog i analitičkog promišljanja. Hrvatski jezik također je zahtjevan učenicima pogotovo u dijelu pisanja sažetka i eseja. Naši učenici ozbiljno shvaćaju maturu jer to su za njih ispiti kojima završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje i koji im omogućuju nastavak školovanja. Osim kroz redovnu nastavu, u našoj školi učenici imaju mogućnost proširiti, ponoviti, utvrditi i sistematizirati znanje kroz različite fakultativne programe koje biraju po svom interesu i budućoj profesionalnoj orijentaciji. Osim matematike to su programi biologije, kemije, fizike, psihologije, likovne umjetnosti, glazbene umjetnosti, koje učenici najčešće biraju za izborne ispite na maturu - kaže Lucija Brnić.