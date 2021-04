Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nastavlja s poticanjem elektromobilnosti, za koju je u ovoj godini ukupno osigurano čak 105 milijuna kuna bespovratnih sredstava, a osim većeg budžeta građane i tvrtke očekuje i izmijenjeni model prijave za sufinanciranje.

Naime, za razliku od dosadašnje direktne prijave, ove godine će za građane i tvrtke prijavu podnositi prodavatelji vozila putem prijavne aplikacije.

"Na raspolaganju je čak 90 milijuna kuna, dok je preostalih 15 rezervirano za javni sektor, koji će se i dalje prijavljivati izravno Fondu", rečeno je Hini u Fondu.

Najavili su da prvo početkom svibnja planiraju objaviti Javni poziv za proizvođače, generalne zastupnike ili uvoznike motornih vozila, koji će Fondu prijaviti prodajna mjesta i dostupne modele energetski učinkovitih vozila. Svako prodajno mjesto pritom će dobiti korisnički račun za prijavnu aplikaciju.

A nakon što Fond početkom lipnja objavi Javni poziv za građane i tvrtke, prodavatelji će kroz prijavnu aplikaciju korisnike prijavljivati za sufinanciranje. Unosom obveznih podataka prijavitelja i učitavanjem potrebne dokumentacije u sustav, za korisnika će se automatski rezervirati dostupan iznos poticaja, ističu u Fondu.

Međutim, kako bi ostvario pravo na sufinanciranje, korisnik u određenom roku treba uplatiti i obvezni minimalni predujam za vozilo, u iznosu od sedam posto traženih sredstava Fonda. Za fizičke osobe to će maksimalno biti 4900 kuna, dok je za pravne osobe do 28.000 kuna.

Koliko je točno sredstava iskorišteno, moći će se u realnom vremenu pratiti na posebnoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koja će početkom lipnja biti u funkciji. Na njoj će zainteresirani korisnici moći pronaći sve detalje o programu sufinanciranja, kao i popis svih modela vozila za koje je dostupno sufinanciranje te njihovih prodajnih mjesta.

Kad iznos rezerviranih sredstava u prijavnoj aplikaciji dosegne 90 milijuna kuna, poziv za građane i tvrtke će se privremeno zatvoriti.

U Fondu kažu da će se nabava vozila, kao i do sada, sufinancirati s do 40 posto po vozilu, a maksimalni iznos poticaja će ovisiti o kategoriji. Za električna vozila L1-L7 kategorije osigurano je do 20.000 kuna, za plug-in hibride do 40.000 kuna, dok će se za kupnju vozila s električnim pogonom ili čak na vodik moći dobiti do 70.000 kuna.

Sredstva su dostupna i za vozila N1 kategorije i to plug-in hibridna vozila (do 40.000 kuna) te ona s električnim pogonom ili pogonom na SPP, UPP ili vodik, za koja se može dobiti do 70.000 kuna. S maksimalno 400.000 kuna sufinanciraju se i vozila kategorije N2, N3, M2, M3 s električnim, „plug-in“ hibridnim pogonom, pogonom na SPP, UPP ili vodik.

Građani će sufinanciranje moći ostvariti za jedno novo vozilo, dok će tvrtke moći kupiti i više njih, ali će im maksimalno biti dostupno do 400.000 kuna bespovratnih sredstava. I jedni i drugi kupljena vozila moraju zadržati u vlasništvu dvije godine.

U Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ističu da su pri planiranju novog modela sufinanciranja održali niz sastanaka sa strukovnim udruženjima, uključujući i HGK, te s raznim proizvođačima, generalnim zastupnicima i uvoznicima vozila, ali i zainteresiranim udrugama, te su pri razradi modela prihvatili njihove konstruktivne prijedloge.

Inače, Fond je dosad odobrio sufinanciranje za više od 4500 električnih vozila.

Međutim, kako ističu, tranziciju prometnog sustava u energetski učinkovitiji potrebno je još dodatno ubrzati, s obzirom na to da Strategija niskougljičnog razvoja predviđa da bi do 2050. godine čak 35 posto hrvatskog voznog parka trebalo biti električno.