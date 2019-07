Ne odustaju: Indijci će ponovno poslati svoju raketu na Mjesec

Indijska svemirska agencija u četvrtak je objavila kako će 22. srpnja ponovno pokušati lansirati raketu u misiju na Mjesec, nakon što je u ponedjeljak od toga odustala zbog tehničkih problema.

U tvitu agencije navodi se da je lansiranje Chandrayaana 2, koji je izradila Indijska svemirska istraživačka organizacija (ISRO), planirano za 11.13 sati po srednjeeuropskom vremenu.

Chandrayaan 2 is ready to take a billion dreams to the Moon — now stronger than ever before! Join us for the launch on Monday — 22 July, 2019 — at 2:43 PM IST.

#Chandrayaan2 #GSLVMkIII #ISRO pic.twitter.com/4ybFcHNkq6