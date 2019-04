Ne ukidajte nas! U našoj školi učimo kao da smo u Finskoj

Svi se u dušu poznajemo. Družimo se kao braća i sestre... Svi - od prvog do osmog razreda. Čuo sam da postoji mogućnost zatvaranja škole, ali se nadam da to nije istina, kaže Drago (13) iz zaseoka Šakići, učenik OŠ Studenci u istoimenome mjestu u zapadnom dijelu Imotske krajine.

Prema smjernicama koje Ministarstvo znanosti i obrazovanja želi provesti u sljedećih deset godina, sve škole s manje od 150 učenika će se ili preraspodijeliti ili ugasiti. Jedna od njih je i mjesna škola u Studencima, otvorena davne 1867. godine.

Moderno opremljeni

Bila je prva seoska i druga škola uopće u imotskom kraju. Prve je godine, kako stoji u starim zapisima, u Studencima u školu išao 121 dječak i 127 djevojčica, dok je danas u klupama samo 25 učenika, o kojima se brine 14 učitelja, među njima osam nastavnika, koji dolaze iz drugih krajeva Splitsko-dalmatinske županije te još šest zaposlenih – domar, spremačica, knjižničarka, računovotkinja i ravnatelj.

- Od sredine ‘80-ih znatno je pao broj učenika jer je počeo veliki val iseljavanja – priča ravnatelj Ante Češljar.

Ističe kako je njegova škola prva u županiji dobila pametnu ploču te da je dobro opremljena i obnovljena. Imaju, kaže, sve što djeci treba. Onu iz zabačenih zaselaka na nastavu vozi kombi koji je osigurala županija, a škola je ionako središte svih događanja u kraju.

- Nedostatak je ovoga kraja što nema kulturnih događanja. Ako djeca žele u kino ili kazalište, moraju u Split. Škola je jedino mjesto na kojem se nešto događa u Studencima, od školskih i božićnih priredbi do Kulturnog ljeta - objašnjava Češljar.

'Neka sve ostane isto'

Zatvaranje škole, smatra, potaknut će samo nova iseljavanja.

- Školu treba ostaviti da radi ovakva kakva jest. Ako je ukinu, tu neće biti budućnosti, a brine me jer smo napravili kuću kreditom i ne znam kako će to funkcionirati. Nisam baš sigurna da ljudi koji najavljuju reforme mogu shvatiti u kakvoj smo mi situaciji – zabrinuta je nastavnica Ivana Udiljak. Njezin prezimenjak Marijan predaje tjelesni u školi, a vratio se nakon fakulteta u Splitu jer se otvorilo radno mjesto u njegovu zavičaju. Volio bi ostati u Studencima do kraja svog radnog vijeka.

- Nije mi jasno. S jedne strane imamo politiku da se ulaže u ruralne krajeve i daje se novac za mlade obitelji, a istodobno se spominje ukidanje škola - kaže.

'Kad ćemo se buditi?'

Antonija (12), učenica 6. razreda, prezadovoljna je školom jer je dobro informatički opremljena.

- Ne želim da se škola zatvori. Onda bismo morali još ranije ustajati i putovati - zaključuje.

Škola Studenci jedna je od mnogih u Hrvatskoj čiji će rad u sljedećim godinama doći u pitanje.

No uvođenje jednosmjenske, cjelodnevne nastave, suvremeni pristup koji će omogućiti standardizirano školovanje na razini cijele zemlje, posao je koji će zahtijevati temeljito planiranje i suradnju ministarstva s osnivačima, županijama i gradovima. Naime, kako ističu u zagrebačkom Gradskom uredu za obrazovanje, Državni pedagoški standard je neracionalan i stručno neutemeljen.

- Smatramo da bi ga žurno trebalo izmijeniti, a svakako prije najavljenog zamaha u gradnji školske infrastrukture - ističu u Zagrebu, u kojemu djeluju 132 osnovne škole, od kojih 74 imaju dvosmjenski rad. Zagreb je već izradio Digitalnu mrežu osnovnih škola, a kako nam kažu u Gradskom uredu za obrazovanje, potrebe za osnovnoškolskim ustanovama određuju se i planiraju na temelju pretpostavljenog udjela djece školske dobi u odnosu na broj stanovnika u gravitacijskom području. No zbog zastarjelog Pedagoškog standarda, pitanje je kako će funkcionirati, primjerice, tri nove škole u gradnji te one za koje se priprema projektna dokumentacija. Kako doznajemo iz jedne zagrebačke škole, uz sav trud Gradskog ureda, nova zgrada opet, po svemu sudeći, neće zadovoljiti nove smjernice.

S istim problemima suočavaju se i druge županije.

- Jednosmjenska nastava postoji veći godinama i organizirana je u svim školama kojima je Grad Varaždin osnivač.

Stvarno stanje

Što se tiče VI. osnovne škole Varaždin, u tijeku je gradnja dvorane i rekonstrukcija škole, čime će se stvoriti uvjeti za potpunu jednosmjensku nastavu. Grad Varaždin također je u izradi analize opremljenosti osnovnih škola koje će pokazati stvarno stanje, a sve sa svrhom točnijeg i detaljnijeg planiranja budućih ulaganja. Za sada se ulaganja u osnovne škole provode planski u skladu s mogućnostima proračuna, prijavljivanjem na natječaje za sredstva EU fondova, ministarstava i slično - ističu u Gradu Varaždinu.

Krpaju se rješenjima

U Čakovcu, primjerice, za OŠ Kuršanec planira se gradnja školske dvorane i četiri nove učionice, no i to neće biti dovoljno za jednu smjenu. Stoga se planiraju područna škola Kuršanec Lug te u naselju Mihovljan. Tim sistemom svoje probleme rješavat će i drugi gradovi i županije jer većina postojećih zgrada, uz brojne druge probleme (imovinsko-pravni odnosi, loše stanje itd.), u startu nije bila planirana za jednu smjenu.

No već na primjeru splitske OŠ Žnjan, koja je otvorena lani, vidi se kako pod hitno treba donijeti novi Državni standard te prilagoditi smjernice terenu. Naime, nakon 20 godina čekanja učenici škole Pazdigrad-Žnjan su odmah po otvaranju prešli u drugu smjenu.

