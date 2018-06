Nebesko oko: Naučili dron da iz zraka otkrije nasilnike u gomili

Ako ste mislili da je nadzor ljudi pomoću dronova stvar zbog koje se danas treba brinuti, bliska budućnost donosi nam još naprednije dronove koji će nas gledati uz pomoć umjetne inteligencije.

Znanstvenici iz Velike Britanije i Indije demonstrirali su kako su uz pomoć strojnog učenja razvili algoritam koji može u gomili ljudi prepoznati nasilno ponašanje. Algoritam su učili nekim uobičajenim nasilnim radnjama, poput udaraca, pucnjave ili napada nožem, a to bi teoretski moglo pomoći policiji budućnosti da otkriju sukob koji su ljudi na terenu previdjeli ili da se detektira tko je ispalio metak među gomilom. Sve to su radili na jednostavnom Parrot AR dronu.

Kako prenosi Verge, sustav još nije spreman za stvaran svijet, jer su znanstvenici koristili prilično idealne uvjete u testu s volonterima. U najboljem slučaju preciznost mu je bila 94 posto, a pala je na 79 kad bi u sceni bilo deset ljudi. Amarjot Singh sa Cambridgea bio je glavni znanstvenik na projektu, a on je rekao kako su ga motivirali napadi poput onog u Manchesteru prošle godine. Misli da bi se slični napadi u budućnosti mogli spriječiti ako bi nadzorne kamere automatski mogle prepoznati sumnjiva ponašanja. Kako bi dodatno testirali sustav, dronove će pustiti u let iznad dva festivala u Indiji.

AI is facing a mounting ethical crisis. That @Cambridge_Uni researchers can design a drone surveillance system to ID "violent" people (!!!) w/o considering its grave consequences again shows: those who have the knowledge to make AI don't deserve the power to determine its use https://t.co/YZIQlZL99k