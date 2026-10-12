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MEMORIJSKI ČIPOVI

Nema čipova, nema mobitela: Jako pale globalne isporuke mobitela: Ne pamti se od 2012.

Piše HINA,
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Nema čipova, nema mobitela: Jako pale globalne isporuke mobitela: Ne pamti se od 2012.
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U svijetu je u razdoblju od srpnja do rujna prodano za 20 posto manje mobitela nego u istom prošlogodišnjem razdoblju

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Globalne isporuke mobitela potonule su u trećem tromjesečju na najnižu razinu od ljeta 2012. godine zbog nestašice memorijskih čipova i viših cijena, pokazale su u ponedjeljak preliminarne procjene Counterpoint Researcha.

U svijetu je u razdoblju od srpnja do rujna prodano za 20 posto manje mobitela nego u istom prošlogodišnjem razdoblju, pokazali su izračuni Counterpoint Researcha.

Poskupljenje memorijskih komponenti, koje se sve više preusmjeravaju u infrastrukturu za umjetnu inteligenciju, povećalo je troškove proizvodnje, pa su proizvođači mobitela podigli cijene, smanjili isporuke i zaradu pretpostavili količini prodanih uređaja.

"Potrošači dulje koriste uređaje nego što se očekivalo, sve češće razmišljaju o kupnji dodatne opreme i radije biraju modele veće vrijednosti", rekla je viša analitičarka Counterpoint Researcha Shilpi Jain.

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Samsung je zadržao poziciju vodećeg proizvođača mobitela s tržišnim udjelom od 23 posto, zahvaljujući potražnji za modelima iz serije Galaxy Z Fold 8 i dostupnosti komponenti za modele srednjeg cjenovnog razreda.

Južnokorejski div ipak je u trećem tromjesečju isporučio za tri posto manje uređaja nego prije godinu dana.

Appleov tržišni udio porastao je na 22 posto i prvi je put u trećem tromjesečju prekoračio granicu od 20 posto, unatoč manjem broju isporučenih mobitela nego u istom prošlogodišnjem razdoblju. Smanjene isporuke odražavaju visoku osnovicu u trećem prošlogodišnjem tromjesečju kada su bili lansirali cijelu seriju iPhonea 17. U ovoj pak godini nisu plasirali osnovni model iPhonea 18, napominju u Counterpoint Researchu.

Kineski proizvođači Oppo i Vivo isporučili su pak 20 posto manje mobitela nego lani. Isporuke Xiaomija potonule su pak za 30-ak posto.

Xiaomijev tržišni udio time je pao na deset posto, uz smanjenu ponudu jeftinijih modela i skromniju prisutnost na pojedinim stranim tržištima radi očuvanja profitabilnosti.

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