Nema Fife, nema problema: I FC26 dobio je mod za Svjetsko

Ako nestrpljivo iščekujete početak Svjetskog prvenstva, možda biste trebali pokrenuti EA Sports FC 26 i uroniti u potpuno novi mod međunarodnog turnira. Popularna nogometna simulacija dobila je veliko ažuriranje koje donosi neslužbenu verziju najvećeg svjetskog nogometnog natjecanja, nazvanu "The World's Game".

Način Svjetskog prvenstva nedavno je dodan u igru kao dio velikog ažuriranja na kraju sezone. Iako je samo ažuriranje koje sadrži novi sadržaj objavljeno krajem svibnja, sam međunarodni turnir dostupan je od danas. Igrači koji neko vrijeme nisu igrali EA Sports FC 26 mogu pristupiti novom sadržaju preuzimanjem i instaliranjem najnovijeg ažuriranja, koje je besplatno za sve vlasnike igre. Ovaj potez EA Sportsa predstavlja izravan odgovor na prekid dugogodišnjeg partnerstva s Fifom, zbog čega igra više ne sadrži službeni brending, trofej ili loptu Svjetskog prvenstva. Stvaranjem "The World's Game", EA nastoji zadržati igrače nudeći im iskustvo koje je što je moguće bliže stvarnom turniru.

History isn't made. It's played.



Win The World's Game for your country starting tomorrow in #FC26 and #FCMobile. pic.twitter.com/io1rhHdKjJ — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) June 3, 2026

Što donosi novo ažuriranje

Lansiranje "The World's Game" moda poklapa se s početkom stvarnog Svjetskog prvenstva u nogometu. Strategija velikih izdavača videoigara je stvaranje vlastitih sadržaja temeljenih na stvarnim sportskim natjecanjima, čak i bez službenih licenci. To im omogućuje da iskoriste globalno uzbuđenje oko velikih turnira i zadrže svoju bazu igrača aktivnom. Iako nedostaje službena licenca, EA je uspio osigurati prava za veliki broj nacionalnih timova, pružajući autentično iskustvo s pravim igračima i dresovima.

Službeno licencirane reprezentacije

Nakon što se mod aktivirao, igrači mogu igrati s jednom od 53 službeno licencirane međunarodne momčadi, uključujući 41 reprezentaciju koja se kvalificirala za stvarno Svjetsko prvenstvo. Među njima su favoriti poput Engleske, Španjolske, Portugala, Brazila, Argentine, Belgije i Francuske, kao i momčadi poput Gane i Škotske. Zanimljivo je da su uključene i reprezentacije koje se nisu uspjele kvalificirati, poput Walesa, Republike Irske, Italije i Sjeverne Irske.

Kombinacija kvalificiranih timova i drugih poznatih međunarodnih selekcija znači da igrači mogu stvarati vlastite turnire i priče. Primjerice, možete odvesti Italiju do naslova svjetskog prvaka unatoč tome što se nisu plasirali na stvarni turnir. Ažuriranje uključuje i debitante poput Zelenortskih Otoka i Uzbekistana, što dodatno obogaćuje iskustvo. Format turnira s 48 momčadi, kako prenosi Mirror, vjerno preslikava stvarni format natjecanja, s grupnom fazom i eliminacijskim krugom koji počinje sa šesnaestinom finala.

Novi stadioni i dodaci za druge modove

Osim reprezentacija, ažuriranje donosi i nove stadione na kojima se mogu odigravati utakmice, kao što su Gillette Stadium i BMO Field. Uključen je i izmišljeni Central Maw Stadium, koji je dizajniran da podsjeća na MetLife Stadium, mjesto odigravanja finala stvarnog Svjetskog prvenstva. Uz samostalni turnirski mod, ažuriranje donosi i novi sadržaj za druge popularne načine igre. Ultimate Team dobiva kampanju na temu Festivala nogometa, nove ICON i Hero igrače te tematske zadatke, dok Career Mode također dobiva ažuriranja vezana uz međunarodna natjecanja.

Vrijedi istaknuti i posebnu nagradu za sve igrače. Igranje igre u razdoblju od petog lipnja do 24. srpnja otključava posebnu ICON karticu legendarnog Peléa s ocjenom 93 (93 OVR Festival of Football ICON Pele), kao i tri "Choose Your Journey" evolucije za Ultimate Team. Ovaj potez naglašava trend i sve veću važnost licenciranja u svijetu sportskih simulacija. Dok EA Sports nastavlja nuditi sveobuhvatno nogometno iskustvo kroz partnerstva s brojnim ligama i klubovima, nedostatak službene Fifine licence za Svjetsko prvenstvo predstavlja značajan izazov koji pokušavaju prevladati kreativnim rješenjima poput "The World's Game".

*uz korištenje AI-ja