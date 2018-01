Nestala letjelica Zuma: Tajna misija propala već prvog dana?

SpaceX je u nedjelju navečer uspješno lansirao letjelicu na tajnoj misiji američke vlade i potom spustio raketu, čime se pohvalio i Elon Musk, ali čini se da je tajna misija doživjela propast odmah na startu.

Foto: SpaceX

Iz američke vlade još nema službenih komentara, a izvješća su oprečna, no sve se svodi na činjenicu da letjelica nije gdje bi trebala biti. Wall Street Journal navodi da se Zuma nije postavila u orbitu i da se srušila nazad u atmosferu. Kao razlog se spominje podatak da se nije odvojila od gornjeg dijela rakete Falcon 9. Bloomberg pak navodi da je zakazao odgovarajući dio na samoj raketi.

Kako je cijela misija bila tajna, SpaceX nije emitirao cijelo lansiranje. Obično, gledatelji mogu vidjeti i odvajanje tereta ili kapsule Dragon, dok ovdje to nije bio slučaj. SpaceX pak u šturom odgovoru za Verge tvrdi da se "Falcon 9 ponašao nominalno".

Astronom Jonathan McDowell navodi da je Space-Track sustav katalogizirao Zumu, što znači da je ušla u orbitu. Međutim on pojašnjava da je moguće je Zuma, još spojena sa dijelom Falcon rakete, napravila jednu i pol orbitu što bi joj osiguralo registraciju te da se potom srušila u atmosferi. U svakom slučaju, do službenog odgovora iz američke vlade, misija ostaje obavijena velom tajne, a prema reakcijama SpaceX-a i objavi fotografija, čini se da su oni zadovoljni svojim dijelom posla.

To recap: Normally when you buy a rocket launch, you've paid for "the payload adapter on the rocket final stage pops the satellite off at the end". But on this mission the customer provided its own payload adapter, so separation may be its problem and not SpaceX's problem — Jonathan McDowell (@planet4589) January 9, 2018

Recap 2: Assume satellite catalog entry is not an error. Still doesn't mean USA 280 is still in orbit, or that it separated from stage 2. Suggests that payload/stage 2 remained attached and completed 1.5 orbits (winning it a catalog entry), then performed deorbit — Jonathan McDowell (@planet4589) January 9, 2018