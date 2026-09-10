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Neugodno: Vlasnik Nevere na okupljanju ostao zaključan izvan svog hiperautomobila

Piše Autostart,
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Neugodno: Vlasnik Nevere na okupljanju ostao zaključan izvan svog hiperautomobila
Foto: Rimac
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Snimka koja se posljednjih dana širi društvenim mrežama prikazuje crno-crvenu Neveru na automobilskom događaju i vlasnika koji više puta pokušava otvoriti vozačeva vrata

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Rimac Nevera poznata je po brojkama i rekordnima koji zvuče gotovo nestvarno. Ima 1914 KS, 2340 Nm, do 100 km/h ubrzava za 1,81 sekundu i postiže najveću brzinu od 412 km/h. No jedan je vlasnik nedavno otkrio da ni automobil iz samog vrha automobilske tehnologije nije imun na vrlo običan problem.

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