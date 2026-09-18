Nevjerojatan skok cijena: Novi iPhone 18 košta i do 3390 eura, ovo su bile cijene za iPhone 17

Appleov iPhone 18 od danas se prodaje i u Hrvatskoj, a ove godine Apple je prvo predstavio samo iPhone 18 Pro i Pro Max modele. A zahvaljujući globalnoj krizi s RAM memorijama, porasle su i cijene Appleovih telefona, kao i brojnih drugih gadgeta.

U nastavku pogledajte cijene svih varijanti

iPhone 18 Pro 256 GB -1 579,99 €

iPhone 18 Pro 512 GB -1 859,99 €

iPhone 18 Pro 1 TB -2 399,99 €

iPhone 18 Pro 2 TB -3 219,99 €

iPhone 18 Pro Max 256 GB -1 749,99 €

iPhone 18 Pro Max 512 GB -2 019,99 €

iPhone 18 Pro Max 1 TB -2 569,99 €

iPhone 18 Pro Max 2 TB -3 389,99 €

iPhone 17 Pro krenuo je lani u prodaju po cijeni od 1409.99 eura za verziju od 256 GB, 1689.99 eura za verziju od 512 GB i 1959.99 eura za verziju od 1 TB.

iPhone Pro Max krenuo je po cijeni od 1579.99 eura za verziju od 256 GB, 1849.99 eura za verziju od 512 GB i 2219.99 eura za verziju od 1 TB i 2669.99 eura za verziju od 2 TB.

*Cijene su preuzete s iStyle trgovine te se mogu razlikovati kod drugih trgovaca i operatera