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SVE JE SKUPLJE

Nevjerojatan skok cijena: Novi iPhone 18 košta i do 3390 eura, ovo su bile cijene za iPhone 17

Piše Ivan Hruškovec,
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Nevjerojatan skok cijena: Novi iPhone 18 košta i do 3390 eura, ovo su bile cijene za iPhone 17
Novi iPhone 18 stigao je i u Hrvatsku | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Razlika između najjeftinijeg Pro modela u odnosu na prošlu godinu je 170 eura, dok je razlika između najskupljeg Pro Max modela u odnosu na prošlu godinu čak 720 eura.

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Appleov iPhone 18 od danas se prodaje i u Hrvatskoj, a ove godine Apple je prvo predstavio samo iPhone 18 Pro i Pro Max modele. A zahvaljujući globalnoj krizi s RAM memorijama, porasle su i cijene Appleovih telefona, kao i brojnih drugih gadgeta.

U nastavku pogledajte cijene svih varijanti

iPhone 18 Pro 256 GB -1 579,99 €
iPhone 18 Pro 512 GB -1 859,99 €
iPhone 18 Pro 1 TB -2 399,99 €
iPhone 18 Pro 2 TB -3 219,99 €

iPhone 18 Pro Max 256 GB -1 749,99 €
iPhone 18 Pro Max 512 GB -2 019,99 €
iPhone 18 Pro Max 1 TB -2 569,99 €
iPhone 18 Pro Max  2 TB -3 389,99 €

Novi iPhone 18 stigao je i u Hrvatsku Novi iPhone 18 stigao je i u Hrvatsku Novi iPhone 18 stigao je i u Hrvatsku
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Foto: Marko Seper/PIXSELL

iPhone 17 Pro krenuo je lani u prodaju po cijeni od 1409.99 eura za verziju od 256 GB, 1689.99 eura za verziju od 512 GB i 1959.99 eura za verziju od 1 TB.

iPhone Pro Max krenuo je po cijeni od 1579.99 eura za verziju od 256 GB, 1849.99 eura za verziju od 512 GB i 2219.99 eura za verziju od 1 TB i 2669.99 eura za verziju od 2 TB.

SNIMKE IZ KINE VIDEO Novi iPhone 18 krenuo u prodaju, stotine stoje u redu
VIDEO Novi iPhone 18 krenuo u prodaju, stotine stoje u redu

*Cijene su preuzete s iStyle trgovine te se mogu razlikovati kod drugih trgovaca i operatera

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Komentari 5
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Appleov iPhone 18 od danas se prodaje i u Hrvatskoj, a početak prodaje su obilježili u trgovini iStyle. Novi iPhone 18 Pro kreće s cijenom od 1580 eura za model sa 256 GB, pa sve do 3220 eura za model od 2 TB. Veći iPhone 18 Pro Max kreće od 1750 pa sve do 3390 eura.
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PEKING - Appleov novi iPhone 18 od danas kreće u globalnu prodaju, a brojni kupci u Pekingu htjeli su među prvima ugrabiti svoje uređaje. Slične su scene i pred Appleovim dućanima u Tokiju, a telefon od danas je u prodaji i u Hrvatskoj. Ispred Appleove trgovine u Pekingu kupci su od ranog jutra čekali u redu, a među glavnim razlozima navode novu burgundy boju, manji Dynamic Island i bolje kamere. „Kamera i tehnologija snimanja doživjele su veliko poboljšanje. Rekao bih da je među najboljima u svijetu pametnih telefona”, rekao je 29-godišnji financijaš Wu. Drugi kupci ističu i novi A20 Pro čip te bolje performanse.

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