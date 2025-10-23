Obavijesti

Tech

Komentari 1
NIKAD VIŠE RAKETA

Nevjerojatne brojke: SpaceX raketom Falcon 9 ruši rekorde

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Nevjerojatne brojke: SpaceX raketom Falcon 9 ruši rekorde
Foto: Steve Nesius

Tvrtka Elona Muska planira još najmanje šest lansiranja do kraja mjeseca, uglavnom posvećenih širenju mreže Starlink satelita, kojih se sada u orbiti nalazi oko 8 000.

SpaceX je svojom raketom Falcon 9 uspješno obavio 133. lansiranje u 2025. godini, čime su srušili dosadašnji rekord po broju lansiranja u jednoj kalendarskoj godini, a do kraja godine još su više od dva mjeseca, piše Digital Trends.

Raketa je poletjela u srijedu ujutro s lansirnog kompleksa SLC-4E u bazi Vandenberg Space Force u Kaliforniji, noseći 28 satelita Starlink u nisku Zemljinu orbitu. Oko osam minuta nakon polijetanja, prvi stupanj rakete uspješno je sletio na bespilotnu platformu Of Course I Still Love You, u Tihom oceanu. Time je taj booster završio svoj 21. let. 

Također, važno je istaknuti da je navedeno lansiranje označilo 550. misiju Falcona 9 od 2010. godine, piše SpaceFlightNow.

UPOZORENJE ŠEFA NASA-E SpaceX bi mogao ostati bez milijardi od misija na Mjesec? 'Ne želimo čekati jednu firmu'
SpaceX bi mogao ostati bez milijardi od misija na Mjesec? 'Ne želimo čekati jednu firmu'

Tvrtka Elona Muska planira još najmanje šest lansiranja do kraja mjeseca, uglavnom posvećenih širenju mreže Starlink satelita, kojih se sada u orbiti nalazi oko 8 000.

Prema podacima na SpaceStats, tijekom 2025. godine do sada je zabilježeno 238 orbitalnih lansiranja, od čega je 232 bilo uspješno, a 6 neuspješno.

S obzirom da je do kraja godine ostalo više od dva mjeseca, svijet se približava novom rekordu, u cijeloj 2024. godini bilo je 251 uspješno lansiranje, dok ih je 2023. bilo 212.

Na grafikonu se vidi da su Sjedinjene Američke Države (uglavnom zahvaljujući SpaceX-u) i dalje dominantne, dok Kina, Indija, Rusija i Europa nastavljaju stabilan ritam lansiranja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Kristali koje su otkrili na Titanu šokirali stručnjake: 'Čekaj, pa ovo ne bi trebalo biti moguće!'
NEVJEROJATNO

Kristali koje su otkrili na Titanu šokirali stručnjake: 'Čekaj, pa ovo ne bi trebalo biti moguće!'

Ova "izvanzemaljska materija", kako sugerira istraživanje, mogla bi biti ključna za razumijevanje ne samo Titanove geologije, već i kemijskih procesa koji prethode nastanku života diljem svemira
Misteriozni sjaj u srcu Mliječne staze. Znanstvenici u šoku
OVO BI MOGLO BITI VELIKO

Misteriozni sjaj u srcu Mliječne staze. Znanstvenici u šoku

Pulsari ili tamna tvar - tko je krivac? Nova istraživanja šokiraju astrofiziku. Bitka za rješenje kozmičke zagonetke još traje
Googleov kvantni skok: Tvrde da je njihov novi algoritam nadmašio snagu superračunala
13.000 PUTA BRŽE

Googleov kvantni skok: Tvrde da je njihov novi algoritam nadmašio snagu superračunala

Googleovo kvantno računalo „Willow” izvelo je simulaciju 13.000 puta brže od najbržeg superračunala na svijetu. Znanstvenici kažu da je ovo prvi dokaz stvarne, provjerljive kvantne prednosti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025