Nevjerojatne brojke: SpaceX raketom Falcon 9 ruši rekorde

SpaceX je svojom raketom Falcon 9 uspješno obavio 133. lansiranje u 2025. godini, čime su srušili dosadašnji rekord po broju lansiranja u jednoj kalendarskoj godini, a do kraja godine još su više od dva mjeseca, piše Digital Trends.

Raketa je poletjela u srijedu ujutro s lansirnog kompleksa SLC-4E u bazi Vandenberg Space Force u Kaliforniji, noseći 28 satelita Starlink u nisku Zemljinu orbitu. Oko osam minuta nakon polijetanja, prvi stupanj rakete uspješno je sletio na bespilotnu platformu Of Course I Still Love You, u Tihom oceanu. Time je taj booster završio svoj 21. let.

Također, važno je istaknuti da je navedeno lansiranje označilo 550. misiju Falcona 9 od 2010. godine, piše SpaceFlightNow.

Tvrtka Elona Muska planira još najmanje šest lansiranja do kraja mjeseca, uglavnom posvećenih širenju mreže Starlink satelita, kojih se sada u orbiti nalazi oko 8 000.

Prema podacima na SpaceStats, tijekom 2025. godine do sada je zabilježeno 238 orbitalnih lansiranja, od čega je 232 bilo uspješno, a 6 neuspješno.

S obzirom da je do kraja godine ostalo više od dva mjeseca, svijet se približava novom rekordu, u cijeloj 2024. godini bilo je 251 uspješno lansiranje, dok ih je 2023. bilo 212.

Na grafikonu se vidi da su Sjedinjene Američke Države (uglavnom zahvaljujući SpaceX-u) i dalje dominantne, dok Kina, Indija, Rusija i Europa nastavljaju stabilan ritam lansiranja.