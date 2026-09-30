NEVJEROJATNI DETALJI: GTA VI ima 170 vrsta životinja, različito vrijeme po karti i hrpu hobija

Rockstar Games otkrio je masivnu količinu detalja o nadolazećem naslovu Grand Theft Auto 6, pružajući uvid u nevjerojatno detaljan svijet Leonide. Fokus novog dijela serijala stavljen je na neviđeni realizam, naprednu umjetnu inteligenciju te duboku razinu interakcije sa svakim elementom okoline koja okružuje igrača.

Više od stotinu životinjskih vrsta u Leonidi

Svijet igre bit će bogatiji i responzivniji nego ikad prije. Igrači će moći istraživati ekosustav koji sadrži preko sto sedamdeset različitih vrsta životinja razasutih diljem mape. To precizno uključuje više od šezdeset vrsta ptica i preko trideset vrsta kopnenih sisavaca. Podvodni svijet obilovati će morskim psima, ogromnim kitovima, raznobojnim meduzama i kornjačama. Svaka podvodna vrsta imat će posve jedinstveno ponašanje prilikom kretanja, a igrači će ih moći izbliza promatrati tijekom dubinskog ronjenja.

Poput naprednog sustava iz igre Red Dead Redemption 2, igrači će moći pratiti tragove divljih životinja, kategorizirati ih po rijetkosti te aktivno sudjelovati u lovu i sportskom ribolovu. U samoj igri bit će moguće pomaziti pse lutalice, a vrlo vjerojatno i mnoge druge domaće životinje koje svakodnevno lutaju sunčanim gradskim ulicama.

Dinamično vrijeme donosi uragane i realistične duge

Rockstar je u potpunosti preradio vlastiti sustav vremenskih uvjeta. Leonida, kao izmišljena verzija stvarne Floride, donosi iznimno lokalizirane vremenske prilike. To u praksi znači da igrač može bezbrižno uživati u suncu u jednom dijelu mape, dok u daljini jasno gleda snažnu grmljavinsku oluju. Službeno su potvrđeni i opasni uragani koji će sa sobom donositi jake vjetrove, gustu kišu te dramatične munje. Vjetar će po novome utjecati na vodene površine, pomicati kosu likovima i nositi bačeni otpad po širokim ulicama. Nakon obilne kiše ostajat će duboke lokve, a na nebu će biti vidljive impresivne i realistične duge.

Inovacije u kriminalu i napredni sustav prijevoza

Sama karta točno je dvostruko veća od one u petom nastavku i logično je podijeljena na šest zasebnih regija, čvrsto uključujući dobro poznati Vice City. Kako bi se znatno lakše kretali ovim doista golemim prostorom, igrači će na raspolaganju imati razne oblike brzog putovanja. Mobilna aplikacija RydeMe funkcionira isključivo kao usluga dijeljenja prijevoza. Za razliku od uobičajenih vožnji, glavni likovi će tijekom duge vožnje moći dijeliti automobil s drugim slučajnim putnicima i slobodno voditi jedinstvene razgovore.

Krađa automobila postala je znatno složenija operacija. Znatno skuplja vozila zahtijevat će posebne alate, a ugrađeni sustavi praćenja otežat će brzi bijeg od policije. Nova aplikacija WAiNK omogućit će detaljno skeniranje parkiranih automobila kako bi se provjerila razina sigurnosti, sama vrijednost te potrebni alati za obijanje pametnih brava. Policija više nikada ne vidi igrače ravno kroz zidove, a potjere su znatno realističnije jer sustav sada trajno pamti vaš točan izgled, skriveno oružje i ukradeno vozilo.

Bogat društveni život i nebrojene sporedne aktivnosti

Kada uopće ne planiraju oružane pljačke, glavni likovi Jason i Lucia mogu se posvetiti iznimno velikom broju sporednih fizičkih aktivnosti. Potvrđeno je opasno ulično i terensko utrkivanje, opušteno igranje bilijara, zabavni mini golf, brza vožnja kajakom te odlazak u lokalnu teretanu. Redovita fizička aktivnost izravno će pozitivno utjecati na sami izgled likova, izravno ovisno o tome koliko točno vježbaju, dok će previše brze hrane dovesti do neželjenog nakupljanja kilograma. Igrači će nesmetano moći pecati na pješčanim obalama i hrabro loviti krupnu divljač kako bi uspješno zaradili dodatan novac potreban za preživljavanje.

Odnosi između dvoje spomenutih protagonista snažno će ovisit o brojnim osobnim odlukama samog igrača. Oni mogu profesionalno ostati samo distancirani poslovni partneri ili hrabro razviti dublju romantičnu vezu. Njihov međusobni odnos postepeno će se oblikovati kroz brojne zajedničke izlaske, skupe večere i sitne geste poput nježnog držanja za ruke u javnosti.

​- Pritisak na ovom projektu je ogroman, stoga smo odlučili nadmašiti sva očekivanja igrača. Sve je višestruko pojačano, od najmanjih detalja do masivne interakcije sa svijetom - objasnio je Aaron Garbut iz tvrtke Rockstar.

Zanimljiv detalj je to što će igrači tijekom vožnje moći stalno pregledavati društvenu mrežu Snapmatic, no isključivo zbog lošeg statusa bjegunaca neće smjeti apsolutno ništa sami objavljivati. Umjesto toga, samo će pasivno promatrati digitalni svijet. Zanimljivo je i da Jason i Lucia imaju potpuno odvojene profile kriminalaca. Sposobni igrači mogu jednog glavnog lika oprezno voditi kao mirnog profesionalca, a drugog kao nemilosrdnog nasilnog prijestupnika. Prikazani sustav borbe i oružja također donosi znatno realističnije trzaje, a igrači sada mogu nositi isključivo dvije duge puške u isto vrijeme. Sve to izravno utječe na planiranje.